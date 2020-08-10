Такого Білорусь ще не бачила: відео та фото жорстких сутичок на вулицях після виборів

У Білорусі після виборів 9 серпня відбулися багатотисячні протести незгодних з результатами, де перевагу в понад 80% отримав Олександр Лукашенко.

Десятки, а за деякою інформацією і понад 100 тисяч людей цієї ночі вийшли на вулиці різних міст. Адже за результатами ряду екзитполів ці 80% набрала суперниця "бацьки" Світлана Тихановська. Місцеві Telegram-канали публікують свіжі відео та інформацію з місця подій.

Найбільш масові протести відбулися в Мінську, встали й інші міста: Барановичі, Гродно, Брест, Слонім, Ляховичи, Немига, Пінськ, Ліда і так далі. Але найбільш запеклі протести сьогодні були в центрі Мінська. Там ОМОНівці і внутрішні війська переходили на жорсткий розгін протестувальників. У хід йшли світлошумові гранати, за деякими даними - гумові кулі.

Люди скандують "Уходи" в центрі Мінська (відео: NEXTA Live)

У свою чергу люди закидали міліціонерів пляшками і фаєрами, прориваючи оточення. Скандували "Верым! Можам! Пераможам!", "Живе Беларусь", розмахували біло-червоними прапорами, багато хто вмикав або співав пісню "Перемен", кричали "Уходи" и "Позор".

Тисячі вогнів в ніч з 9 на 10 серпня освітили Білорусь (фото і відео: NEXTA Live)

Також з'явилася інформація про загиблого. Хлопця збив автозак, який в'їхав у натовп протестувальників, повідомляє NEXTA Live. Як повідомляє ЗМІ, ім'я загиблого - Євген Заїчкин.

Автозак протаранив натовп в Мінську (відео: NEXTA Live)

Telegram-канали регулярно публікують копії протоколів з виборчих дільниць, де з величезним відривом перемагає Тихановська. Нижче один із них.

Тихановська набрала 707 голосів, Лукашенко - 428 (один з протоколів)

Найбільш жорсткі зіткнення відбувалися поблизу Стели "Мінськ - місто-герой!" Міліція не пускала туди людей, хапали, били кого тільки могли. У хід йшли світлошумові гранати, кийки, сльозогінний газ.

На одному з відео натовп силовиків б'є хлопця з дівчиною, відпускає знущальні коментарі і після відводить їх в автозак.

Побиття силовиками молодих людей (відео: NEXTA Live)

Водночас, згідно з даними місцевих ЗМІ, протести в Мінську та інших містах разюче відрізнялися. Якщо в столиці силовики діяли жорстко, то в регіонах - опускали щити, відступали і навіть браталися з протестувальниками. Подібне сталося в місті Жодіно, Ліді, Барановичах.

Стіна силовиків очищає вулиці в Мінську (відео: NEXTA Live)

Крім силового відбивання протестів, в Білорусі повністю "ліг" інтернет цієї ночі, щоб люди не бачили реальної картини того, що відбувається на вулицях і не приєдналися до протестувальників.

Виступи проти Лукашенка цієї ночі дійсно були масовими і перевершили багаторазово все, що бачила Білорусь досі. Після жаркої ночі і силових розгонів настало затишшя. Але мітингувальники скандували "Завтра! Завтра!".

Зазначимо, що після оголошення перших результатів екзитполів президентських виборів у Білорусі, які спровокували масові протести, діючий глава країни Лукашенко так і не виступив з офіційною заявою. Останній раз він з'явився публічно близько полудня, коли прийшов голосувати.

Раніше ми писали, що Лукашенко осоромився на виборах. Момент зняли на відео