Что такое спирулина, и почему ее нужно употреблять каждый день: ответ врача

За последние два-три десятилетия спирулина стала одним из самых популярных продуктов питания в мире. Спирулина - это сине-зеленая водоросль, которую также называют суперфудом или "едой будущего". За многие века существования водоросль приобрела уникальный биохимический состав, подобного которому в природе больше не существует.
Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Спирулина содержит почти все питательные вещества, необходимые человеческому организму.
Это один из самых богатых питательными веществами продуктов в мире, который содержит множество витаминов, минералов (кальций, магний, цинк, медь, марганец и т. д.), особенно белок, его содержание достигает 60% к 70%.
Белок спирулины является водорастворимым, благодаря чему он легко усваивается, а его усвояемость достигает 95%.
Белок спирулины содержит все незаменимые для организма аминокислоты. Регулярное употребление спирулины может повышать иммунитет, а также предотвращать риск различных заболеваний.
Спирулина может укрепить мозг и улучшить интеллект. Исследования показали, что дети, которые принимали спирулину более года, имеют гораздо более высокий IQ, чем дети, не принимавшие спирулину.
В США и Европейском космическом агентстве спирулину определили как один из основных продуктов питания для космонавтов.
Спирулину можно принимать в виде таблеток или порошка, который можно добавлять в еду каждый день.
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