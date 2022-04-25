Врач назвала самое полезное мясо: признано во всем мире
Медик рассказала, какое мясо самое полезное из всех остальных видов мясной продукции.
Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.
По мнению врача, самой лучшей альтернативой говядине, свинине, баранине, другому красному мясу, является курятина.
Курятина также является самым потребляемым мясом в мире, так как ежегодно потребляется 65 млрд цыплят.
Почему именно курица
По сравнению с говядиной, свининой и другим красным мясом, курятина содержит много белка, мало жира и мало калорий. Диетологи советуют есть больше курятины, заменяя этим мясом другие виды.
Дело в том, что курица содержит около 20% белка, а говядина и свинина в среднем содержат от 13% до 15% белка.
Куриный протеин - это высококачественный белок, содержащий все незаменимые аминокислоты.
А вот насыщенных жиров, которые считаются самыми вредными, в курятине гораздо меньше, чем в другом красном мясе.
Курица - это белое мясо, которое считается высокопитательным мясом. Она усваивается на 95-98%.
Курица имеет богатый состав
По статистике, в 100 граммах говядины содержится около 310 калорий, в свинине - 305 калорий, а в курице всего около 150 калорий.
Кроме того, куриное мясо также является источником различных витаминов и минералов, таких как витамин B12, витамин B6, витамин A, витамин D, витамин K, фосфор, железо, медь и цинк.
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