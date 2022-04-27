Що таке спіруліна, і чому її потрібно вживати щодня: відповідь лікаря

Спіруліна містить майже всі поживні речовини, необхідні людському організму.

ВООЗ назвала спіруліну "найкращим продуктом для здоров'я людини в 21 столітті"

Це один з найбагатших поживними речовинами продуктів у світі, який містить безліч вітамінів, мінералів (кальцій, магній, цинк, мідь, марганець і т. д.), особливо білок, його вміст досягає 60% до 70%.

Білок спіруліни є водорозчинним, завдяки чому він легко засвоюється, а його засвоюваність досягає 95%.

Як працює спіруліна

Білок спіруліни містить всі незамінні для організму амінокислоти. Регулярне вживання спіруліни може підвищувати імунітет, а також запобігати ризику різних захворювань.

Спіруліна може зміцнити мозок і поліпшити інтелект. Дослідження показали, що діти, які приймали спіруліну більше року, мають набагато вищий IQ, ніж діти, які не приймали спіруліну.

Спіруліна має різні фармакологічні ефекти, такі як:

зниження артеріального тиску,

зниження рівня ліпідів в крові,

антиоксидантний,

антивіковий,

антиінфекційний,

протизапальний,

протираковий і так далі.

У США і Європейському космічному агентстві спіруліну визначили як один з основних продуктів харчування для космонавтів.

Спіруліну можна приймати у вигляді таблеток або порошку, який можна додавати в їжу кожен день.