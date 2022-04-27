Что такое спирулина, и почему ее нужно употреблять каждый день: ответ врача

За последние два-три десятилетия спирулина стала одним из самых популярных продуктов питания в мире. Спирулина - это сине-зеленая водоросль, которую также называют суперфудом или "едой будущего". За многие века существования водоросль приобрела уникальный биохимический состав, подобного которому в природе больше не существует.

Спирулина содержит почти все питательные вещества, необходимые человеческому организму.

ВОЗ назвала спирулину "лучшим продуктом для здоровья человека в 21 веке"

Это один из самых богатых питательными веществами продуктов в мире, который содержит множество витаминов, минералов (кальций, магний, цинк, медь, марганец и т. д.), особенно белок, его содержание достигает 60% к 70%.

Белок спирулины является водорастворимым, благодаря чему он легко усваивается, а его усвояемость достигает 95%.

Как работает спирулина

Белок спирулины содержит все незаменимые для организма аминокислоты. Регулярное употребление спирулины может повышать иммунитет, а также предотвращать риск различных заболеваний.

Спирулина может укрепить мозг и улучшить интеллект. Исследования показали, что дети, которые принимали спирулину более года, имеют гораздо более высокий IQ, чем дети, не принимавшие спирулину.

Спирулина обладает различными фармакологическими эффектами, такими как:

снижение артериального давления,

снижение уровня липидов в крови,

антиоксидантный,

антивозрастной,

антиинфекционный,

противовоспалительный,

противораковый и так далее.

В США и Европейском космическом агентстве спирулину определили как один из основных продуктов питания для космонавтов.

Спирулину можно принимать в виде таблеток или порошка, который можно добавлять в еду каждый день.