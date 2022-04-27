Що таке спіруліна, і чому її потрібно вживати щодня: відповідь лікаря
За останні два-три десятиліття спіруліна стала одним з найпопулярніших продуктів харчування в світі. Спіруліна - це синьо-зелена водорість, яку також називають суперфудом або"їжею майбутнього". За багато століть існування водорість отримала унікальний біохімічний склад, подібного якому в природі більше не існує.
Про це повідомила американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.
Спіруліна містить майже всі поживні речовини, необхідні людському організму.
ВООЗ назвала спіруліну "найкращим продуктом для здоров'я людини в 21 столітті"
Це один з найбагатших поживними речовинами продуктів у світі, який містить безліч вітамінів, мінералів (кальцій, магній, цинк, мідь, марганець і т. д.), особливо білок, його вміст досягає 60% до 70%.
Білок спіруліни є водорозчинним, завдяки чому він легко засвоюється, а його засвоюваність досягає 95%.
Як працює спіруліна
Білок спіруліни містить всі незамінні для організму амінокислоти. Регулярне вживання спіруліни може підвищувати імунітет, а також запобігати ризику різних захворювань.
Спіруліна може зміцнити мозок і поліпшити інтелект. Дослідження показали, що діти, які приймали спіруліну більше року, мають набагато вищий IQ, ніж діти, які не приймали спіруліну.
Спіруліна має різні фармакологічні ефекти, такі як:
- зниження артеріального тиску,
- зниження рівня ліпідів в крові,
- антиоксидантний,
- антивіковий,
- антиінфекційний,
- протизапальний,
- протираковий і так далі.
У США і Європейському космічному агентстві спіруліну визначили як один з основних продуктів харчування для космонавтів.
Спіруліну можна приймати у вигляді таблеток або порошку, який можна додавати в їжу кожен день.
Раніше ми писали, яке м'ясо визнано найкориснішим у всьому світі.