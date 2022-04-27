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Що таке спіруліна, і чому її потрібно вживати щодня: відповідь лікаря

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Середа 27 квітня 2022 16:15
Що таке спіруліна, і чому її потрібно вживати щодня: відповідь лікаря Фото: Їжа зі спіруліною (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

За останні два-три десятиліття спіруліна стала одним з найпопулярніших продуктів харчування в світі. Спіруліна - це синьо-зелена водорість, яку також називають суперфудом або"їжею майбутнього". За багато століть існування водорість отримала унікальний біохімічний склад, подібного якому в природі більше не існує.

Про це повідомила американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.

Спіруліна містить майже всі поживні речовини, необхідні людському організму.

ВООЗ назвала спіруліну "найкращим продуктом для здоров'я людини в 21 столітті"

Це один з найбагатших поживними речовинами продуктів у світі, який містить безліч вітамінів, мінералів (кальцій, магній, цинк, мідь, марганець і т. д.), особливо білок, його вміст досягає 60% до 70%.

Білок спіруліни є водорозчинним, завдяки чому він легко засвоюється, а його засвоюваність досягає 95%.

Як працює спіруліна

Білок спіруліни містить всі незамінні для організму амінокислоти. Регулярне вживання спіруліни може підвищувати імунітет, а також запобігати ризику різних захворювань.

Спіруліна може зміцнити мозок і поліпшити інтелект. Дослідження показали, що діти, які приймали спіруліну більше року, мають набагато вищий IQ, ніж діти, які не приймали спіруліну.

Спіруліна має різні фармакологічні ефекти, такі як:

  • зниження артеріального тиску,
  • зниження рівня ліпідів в крові,
  • антиоксидантний,
  • антивіковий,
  • антиінфекційний,
  • протизапальний,
  • протираковий і так далі.

У США і Європейському космічному агентстві спіруліну визначили як один з основних продуктів харчування для космонавтів.

Спіруліну можна приймати у вигляді таблеток або порошку, який можна додавати в їжу кожен день.

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