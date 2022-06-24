ru ua
Сб, 25 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что такое Байрактар и почему он так нужен нашим защитникам: фото и видео

Новина українською →
Пятница 24 июня 2022 13:25
Что такое Байрактар и почему он так нужен нашим защитникам: фото и видео Фото: Байрактар в Украине (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Байрактар - это беспилотный ударный оперативно-тактический летательный аппарат (БПЛА). Он был разработан в Турции и сейчас у этих дронов есть украинские двигатели. Резвые "пташки" отлично зарекомендовали себя в боях против российских оккупантов и судя по перехватам, захватчики очень сильно их боятся.

Что же такое Байрактар, какие бывают модели и как они выглядят - читайте в нашем материале ниже.

Байрактары способны разгоняться до 200 км/в час и подниматься на высоту 8 км. В полете дроны могут находиться почти сутки. При этом Байрактар может сбросить на врага бомбы - управляемые противотанковые ракеты.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину беспилотники Байрактар отлично себя зарекомендовали и очень сильно помогли украинским защитникам. С помощью Байрактара можно уничтожить целую колонну противника в тех местах, куда добраться ВСУ не могут.

Что такое Байрактар и почему он так нужен нашим защитникам: фото и видео

Фото: Байрактар (Getty Images)

А для некоторых военных операций Байрактар использовали как прикрытие. Сначала беспилотник уничтожал ПВО противника или же производил удар для отвлечения внимания, а потом украинские бойцы вступали в бой более тяжелой техникой.

Свое название беспилотник получил в честь основателя компании Оздемира Байрактара. В переводе с турецкого Байрактар означает "Знаменосец".

Характеристики Байрактара

  • Длина - 6,5 метров
  • Размах крыла - 12 м
  • Максимальная взлетная масса - 650 кг
  • Грузоподъемность - 55 кг
  • Максимальная скорость - 222 км/в час
  • Крейсерская скорость - 130 км/в час
  • Радиус действия - в старых версиях до 150 км, в новых версиях - до 300 км
  • Высота - 8200 м
  • Автономность - 24 часа

Байрактары в Украине

Договор о покупке беспилотников у Турции был подписан в 2018 году. В 2020 году был заключен еще один договор. Весной 2021 первые полеты Байрактаров прошли на востоке Украины. Было приобретено две модели Байрактаров - с укороченным радиусом действия, и более новая модификация.

Все Байрактары имеют высокоточную систему оптического наведения на цель и оснащены электронно-оптической и инфракрасной камерой, а также лазерным дальномером.

Обнаружить Байрактар довольно сложно и это делает беспилотник еще более эффективным против врага.

С начала полномасштабной войны России против Украины, волонтеры регулярно организовывают сборы на покупку Байрактаров.

Например, литовский журналист организовал сбор средств и за 3 дня собрал необходимые 5 млн евро. В ходе переговоров турецкий производитель принял решение отдать Байрактар Литве бесплатно с передачей для ВСУ, а собранные средства отправить на закупку боеприпасов и для помощи беженцам.

Еще на три Байрактара сбор организовал фонд Сергея Притулы. За сутки украинцы собрали сумму на два БПЛА. Как помочь - читайте вот тут.

Как работает Байрактар

"Пташка" может действовать под контролем оператора или же самостоятельно. Его можно применять для разведки, наблюдения или нанесения ударов.

На Байрактар крепятся управляемые авиабомбы с лазерным наведением МАМ - умные мини-припасы. Их производит турецкая компания. Такие снаряды могут уничтожить буквально все: зенитно-ракетные комплексы Град или Бук, танки, колонны техники.

Байрактар может быть оснащен двумя противотанковыми ракетами с лазерной наводкой с дальностью пуска до 1 км или 4 корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы, которые могут поражать противника на расстоянии до 8 км.

В БПЛА есть защита от средств РЭБ противника, автономная система навигации, которая не зависит от GPS.

Что такое Байрактар и почему он так нужен нашим защитникам: фото и видео

Фото: Байрактар (Getty Images)

У каких стран есть Байрактары

  • Азербайджан
  • Катар
  • Ливия
  • Марокко
  • Нигер
  • Пакистан
  • Туркмения
  • Турция
  • Украина
  • Эфиопия

Байрактар с украинским двигателем

Разработка новой модели ударно-тактического беспилотника Байрактар еще в процессе. И дебютный полет назначен на 2023 года. Известно, что новая модель Байрактара Kizilelma будет оборудован украинскими двухконтурными турбореактивными двигателями АИ-25ТЛТ или АИ -332Ф.

С первым дрон сможет развить скорость почти сверхзвуковую, со вторых - сверхзвуковую. Максимальный взлетный вес - 5,5 т, в том числе 1,5 т нагрузки.

Высота полета - 12 тысяч м, летать он сможет около 5 часов.

Что такое Байрактар и почему он так нужен нашим защитникам: фото и видеоФото: Новый Байрактар с украинским двигателем

Напомним, ранее мы показывали, что осталось от колонны российской техники после использования Байрактара.

А также мы писали, что Литва купила для Украины еще четыре беспилотника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Байрактар
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь