ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не "Байрактаром" единым. Литва купила еще четыре беспилотника Украине

Новина українською →
Воскресенье 12 июня 2022 16:42
Не "Байрактаром" единым. Литва купила еще четыре беспилотника Украине Фото: Литва купила еще четыре беспилотника Украине (twitter.com/AndriusTapinas)
Автор: Сергей Пышкин

Литва приобрела для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL. В ближайшее время ВСУ передадут четыре из них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт телеведущего и общественного деятеля Андрюса Тапинаса.

"Мы только что купили еще 4 современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 000 евро. Общая стоимость - 990 000 евро (стоимость шести беспилотников, - ред.), - пишет Тапинас.

Как отметил телеведущий, четыре беспилотника планируют уже направить в Украину нашим бойцам. Остальные же два - через два месяца.

Стоит отметить, что Magyla, это имя древней литовской богини смерти.

Чем особенные EOS C VTOL:

  • способны взлетать и приземляться как коптер, а во время полета вести себя как обычный самолет;
  • максимальная дальность полета составляет 120 км при скорости 65 км/ч;
  • максимальная скорость - 107 км/ч;
  • имеют тихий двигатель и способны противостоять сильному ветру.

Напомним, РБК-Украина писало, что посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, когда нашей стране передадут системы ПВО IRIS-T, которые способны покрыть территорию размером с Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Литва
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз