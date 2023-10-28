Такий вінегрет сподобається всій родині: просто додайте "секретний" інгредієнт

Вінегрет - легкий і ситний салат, в якому багато корисних овочів, заправлених маслом. Якщо вам набридло готувати класичний вінегрет, то можна додати в нього один "секретний" інгредієнт, який змінить його смак.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Урізноманітнити салат можна консервованою квасолею. Смачна та корисна страва стане чудовим обідом або вечерею.
Для того, щоб приготувати ситний вінегрет з квасолею, знадобиться:
Спочатку потрібно картоплю, моркву та буряк зварити в окремих каструлях. Коли вони охолонуть, то почистьте.
Варені овочі поріжте середніми кубиками. Так само поріжте солоні огірки та цибулю.
Далі у великій мисці потрібно змішати усі підготовлені інгредієнти. Після цього додайте до них консервовану квасолю, оцет, олію, сіль та перець. Знову все ретельно перемішайте та подавайте до столу.
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