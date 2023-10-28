UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Такий вінегрет сподобається всій родині: просто додайте "секретний" інгредієнт

Як приготувати смачний вінегрет (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вінегрет - легкий і ситний салат, в якому багато корисних овочів, заправлених маслом. Якщо вам набридло готувати класичний вінегрет, то можна додати в нього один "секретний" інгредієнт, який змінить його смак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Урізноманітнити салат можна консервованою квасолею. Смачна та корисна страва стане чудовим обідом або вечерею.

Що знадобиться

Для того, щоб приготувати ситний вінегрет з квасолею, знадобиться:

  • картопля - 4 шт.
  • морква - 2 шт.
  • квасоля червона, консервована - 6 ст. л
  • огірки солоні - 2 шт.
  • цибуля жовта ріпчаста - 1 шт.
  • буряк - 2 шт.
  • олія соняшникова - 3 ст. л
  • оцет - 1 ст. л
  • сіль, перець чорний мелений - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно картоплю, моркву та буряк зварити в окремих каструлях. Коли вони охолонуть, то почистьте.

Варені овочі поріжте середніми кубиками. Так само поріжте солоні огірки та цибулю.

Далі у великій мисці потрібно змішати усі підготовлені інгредієнти. Після цього додайте до них консервовану квасолю, оцет, олію, сіль та перець. Знову все ретельно перемішайте та подавайте до столу.

Рецепт вінегрету з квасолею (фото: Freepik)

Раніше ми повідомляли, як швидко й смачно приготувати найпопулярнішу страву з огірків.

Також ми писали, що трапиться, якщо не знімати пінку з варення.

Читайте РБК-Україна в Google News
салатирецепт ріквінегрет