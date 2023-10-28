Такой винегрет понравится всей семье: просто добавьте "секретный" ингредиент

Разнообразить салат можно консервированной фасолью. Вкусное и полезное блюдо станет отличным обедом или ужином.

Что понадобится

Для того чтобы приготовить сытный винегрет с фасолью, понадобится:

картофель - 4 шт.

морковь - 2 шт.

фасоль красная, консервированная - 6 ст. л

огурцы соленые - 2 шт.

лук желтый репчатый - 1 шт.

свекла - 2 шт.

масло подсолнечное - 3 ст. л

уксус - 1 ст. л

соль, перец черный молотый - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно картошку, морковь и свеклу сварить в отдельных кастрюлях. Когда они охладятся, то почистьте.

Вареные овощи порежьте средними кубиками. Также порежьте соленые огурцы и лук.

Дальше в большой миске нужно смешать все подготовленные ингредиенты. После этого добавьте к ним консервированную фасоль, уксус, растительное масло, соль и перец. Снова все тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Рецепт винегрета с фасолью (фото: Freepik)