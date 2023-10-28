Такий вінегрет сподобається всій родині: просто додайте "секретний" інгредієнт

Вінегрет - легкий і ситний салат, в якому багато корисних овочів, заправлених маслом. Якщо вам набридло готувати класичний вінегрет, то можна додати в нього один "секретний" інгредієнт, який змінить його смак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Урізноманітнити салат можна консервованою квасолею. Смачна та корисна страва стане чудовим обідом або вечерею.

Що знадобиться

Для того, щоб приготувати ситний вінегрет з квасолею, знадобиться:

картопля - 4 шт.

морква - 2 шт.

квасоля червона, консервована - 6 ст. л

огірки солоні - 2 шт.

цибуля жовта ріпчаста - 1 шт.

буряк - 2 шт.

олія соняшникова - 3 ст. л

оцет - 1 ст. л

сіль, перець чорний мелений - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно картоплю, моркву та буряк зварити в окремих каструлях. Коли вони охолонуть, то почистьте.

Варені овочі поріжте середніми кубиками. Так само поріжте солоні огірки та цибулю.

Далі у великій мисці потрібно змішати усі підготовлені інгредієнти. Після цього додайте до них консервовану квасолю, оцет, олію, сіль та перець. Знову все ретельно перемішайте та подавайте до столу.

Рецепт вінегрету з квасолею (фото: Freepik)