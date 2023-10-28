Такий вінегрет сподобається всій родині: просто додайте "секретний" інгредієнт
Вінегрет - легкий і ситний салат, в якому багато корисних овочів, заправлених маслом. Якщо вам набридло готувати класичний вінегрет, то можна додати в нього один "секретний" інгредієнт, який змінить його смак.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Урізноманітнити салат можна консервованою квасолею. Смачна та корисна страва стане чудовим обідом або вечерею.
Що знадобиться
Для того, щоб приготувати ситний вінегрет з квасолею, знадобиться:
- картопля - 4 шт.
- морква - 2 шт.
- квасоля червона, консервована - 6 ст. л
- огірки солоні - 2 шт.
- цибуля жовта ріпчаста - 1 шт.
- буряк - 2 шт.
- олія соняшникова - 3 ст. л
- оцет - 1 ст. л
- сіль, перець чорний мелений - до свого смаку
Спосіб приготування
Спочатку потрібно картоплю, моркву та буряк зварити в окремих каструлях. Коли вони охолонуть, то почистьте.
Варені овочі поріжте середніми кубиками. Так само поріжте солоні огірки та цибулю.
Далі у великій мисці потрібно змішати усі підготовлені інгредієнти. Після цього додайте до них консервовану квасолю, оцет, олію, сіль та перець. Знову все ретельно перемішайте та подавайте до столу.
Рецепт вінегрету з квасолею (фото: Freepik)
Раніше ми повідомляли, як швидко й смачно приготувати найпопулярнішу страву з огірків.
Також ми писали, що трапиться, якщо не знімати пінку з варення.