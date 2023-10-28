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Такий вінегрет сподобається всій родині: просто додайте "секретний" інгредієнт

Субота 28 жовтня 2023 17:33
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Такий вінегрет сподобається всій родині: просто додайте "секретний" інгредієнт Як приготувати смачний вінегрет (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вінегрет - легкий і ситний салат, в якому багато корисних овочів, заправлених маслом. Якщо вам набридло готувати класичний вінегрет, то можна додати в нього один "секретний" інгредієнт, який змінить його смак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Урізноманітнити салат можна консервованою квасолею. Смачна та корисна страва стане чудовим обідом або вечерею.

Що знадобиться

Для того, щоб приготувати ситний вінегрет з квасолею, знадобиться:

  • картопля - 4 шт.
  • морква - 2 шт.
  • квасоля червона, консервована - 6 ст. л
  • огірки солоні - 2 шт.
  • цибуля жовта ріпчаста - 1 шт.
  • буряк - 2 шт.
  • олія соняшникова - 3 ст. л
  • оцет - 1 ст. л
  • сіль, перець чорний мелений - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно картоплю, моркву та буряк зварити в окремих каструлях. Коли вони охолонуть, то почистьте.

Варені овочі поріжте середніми кубиками. Так само поріжте солоні огірки та цибулю.

Далі у великій мисці потрібно змішати усі підготовлені інгредієнти. Після цього додайте до них консервовану квасолю, оцет, олію, сіль та перець. Знову все ретельно перемішайте та подавайте до столу.

Такий вінегрет сподобається всій родині: просто додайте &quot;секретний&quot; інгредієнтРецепт вінегрету з квасолею (фото: Freepik)

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