Такой винегрет понравится всей семье: просто добавьте "секретный" ингредиент
Винегрет - легкий и сытный салат, в котором много полезных овощей, заправленных маслом. Если вам надоело готовить классический винегрет, можно добавить в него один "секретный" ингредиент, который изменит его вкус.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Разнообразить салат можно консервированной фасолью. Вкусное и полезное блюдо станет отличным обедом или ужином.
Что понадобится
Для того чтобы приготовить сытный винегрет с фасолью, понадобится:
- картофель - 4 шт.
- морковь - 2 шт.
- фасоль красная, консервированная - 6 ст. л
- огурцы соленые - 2 шт.
- лук желтый репчатый - 1 шт.
- свекла - 2 шт.
- масло подсолнечное - 3 ст. л
- уксус - 1 ст. л
- соль, перец черный молотый - по своему вкусу
Способ приготовления
Сначала нужно картошку, морковь и свеклу сварить в отдельных кастрюлях. Когда они охладятся, то почистьте.
Вареные овощи порежьте средними кубиками. Также порежьте соленые огурцы и лук.
Дальше в большой миске нужно смешать все подготовленные ингредиенты. После этого добавьте к ним консервированную фасоль, уксус, растительное масло, соль и перец. Снова все тщательно перемешайте и подавайте к столу.
Рецепт винегрета с фасолью (фото: Freepik)
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