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Такой винегрет понравится всей семье: просто добавьте "секретный" ингредиент

Суббота 28 октября 2023 17:33
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Такой винегрет понравится всей семье: просто добавьте "секретный" ингредиент Как приготовить вкусный винегрет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Винегрет - легкий и сытный салат, в котором много полезных овощей, заправленных маслом. Если вам надоело готовить классический винегрет, можно добавить в него один "секретный" ингредиент, который изменит его вкус.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Разнообразить салат можно консервированной фасолью. Вкусное и полезное блюдо станет отличным обедом или ужином.

Что понадобится

Для того чтобы приготовить сытный винегрет с фасолью, понадобится:

  • картофель - 4 шт.
  • морковь - 2 шт.
  • фасоль красная, консервированная - 6 ст. л
  • огурцы соленые - 2 шт.
  • лук желтый репчатый - 1 шт.
  • свекла - 2 шт.
  • масло подсолнечное - 3 ст. л
  • уксус - 1 ст. л
  • соль, перец черный молотый - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно картошку, морковь и свеклу сварить в отдельных кастрюлях. Когда они охладятся, то почистьте.

Вареные овощи порежьте средними кубиками. Также порежьте соленые огурцы и лук.

Дальше в большой миске нужно смешать все подготовленные ингредиенты. После этого добавьте к ним консервированную фасоль, уксус, растительное масло, соль и перец. Снова все тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Такой винегрет понравится всей семье: просто добавьте &quot;секретный&quot; ингредиентРецепт винегрета с фасолью (фото: Freepik)

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