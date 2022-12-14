Такий посуд категорично не можна ставити в духовку ніколи: що важливо знати

Що не можна ставити в духовку

Пластиковий. Такий посуд під суворою забороною, так само як і той, який має пластикові деталі. За високих температур пластик плавиться і виробляє токсичні речовини.

Картон та папір. Ці матеріали легко спалахують і дуже ризиковано поміщати їх у духовку під високу температуру. Виняток – спеціальні паперові форми для випічки, які просякнуті спеціальною речовиною.

Дерево. Такий посуд не спалахне, але виріб може зіпсуватися і потріскатися. Не варто ставити посуд із дерев'яними ручками чи деталями.

Який посуд використовувати з обережністю

Є посуд, на якому стоїть маркування для використання у духовці. Однак потрібно пам'ятати про деякі правила безпеки, інакше страва та посуд будуть безнадійно зіпсовані.

Алюміній. Він витримує високу температуру, але при контакті з кислотою виділяє токсичні матеріали. Тому не варто в алюмінієвому посуді готувати страви з лимоном, кислим маринадом або кислими ягодами.

Емальований посуд. Емаль може швидко потріскатись, якщо виріб поставити в гарячу духовку через різкі перепади температури. Такий посуд можна поставити в холодну духовку, а потім нагріти повільно.

Важливий нюанс – емальований посуд не можна нагрівати до 250 градусів та вище. Категорично не можна ставити в духовку посуд із будь-якими тріщинами або сколами, навіть найменшими.

Скляний посуд. Останнім часом для запікання часто використовується скляний посуд. Але будьте уважні – якщо на етикетці виробника не вказано, що його можна використовувати у духовці, краще не ризикуйте.

Якщо поставити такий посуд у гарячу духовку, можуть з'явитися тріщини. Ставити можна тільки в холодну, потім нагрівати й не діставати, поки посуд трохи не охолоне. Використовувати із тріщинами не можна.

Чаша для мультиварки. Такий посуд умовно підходить для запікання. Але використовувати чашу варто лише у тому випадку, якщо у вас іншого варіанта просто немає. У такого посуду тонке дно, тому блюдо може пригоріти. І не варто нагрівати чашу понад 200 градусів.

Який посуд можна ставити в духовку

Сталевий. Нержавіюча сталь з антипригарним покриттям підходить для приготування в духовці. Цей матеріал жаростійкий та легкий. Будьте обережні, сталь можна подряпати, тому не розрізайте блюдо всередині ножем.

Чавун. Чавунні сковорідки та каструлі також підходять для духовки. Вони міцні, довговічні, швидко нагріваються та відмінно підходять для випікання. Єдиний мінус – вони важкі.

Кераміка. Такий посуд добре прогрівається, довго зберігає тепло. Їжа готується рівномірно та зберігає максимум корисних властивостей. Щоб кераміка служила довго – ретельно мийте посуд після кожного використання.

Жароміцне скло. Такий посуд універсальний для будь-яких духовок, він переносить високі температури, відмінно миється і через скло зручно стежити за приготуванням страви.

Силікон. Сучасні силіконові форми використовують для десертів, кексів, пончиків та печива. Вони витримують температуру до 250 градусів і добре миються. Силіконовий посуд потрібно міняти раз на 5 років - згодом він починає виділяти токсичні речовини.

Глиняний. Підходить для приготування перших та других страв, для порційних. Вважається, що в глиняному посуді їжа набуває найкращого смаку, особливо жорстке м'ясо.

Жарівня. Це глибока сковорода із двома ручками, яка призначена для духовки. У ній продукти добре пропікаються.

Деко. Зазвичай воно йде в комплекті до будь-якої духовки та служить для приготування багатьох страв. Його виробляють із суміші алюмінію та сталі.