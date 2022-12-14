Такую посуду категорически нельзя ставить в духовку никогда: что важно знать

Что нельзя ставить в духовку

Пластиковая. Такая посуда под строгим запретом, так же как и та, у которой есть пластиковые детали. При высоких температурах пластик плавится и выделает токсичные вещества.

Картон и бумага. Эти материалы легко воспламеняются и очень рискованно помещать их в духовку под высокую температуру. Исключение - специальные бумажные формы для выпечки, которые пропитаны специальным веществом.

Дерево. Такая посуда не загорится, но изделие может испортиться и потрескаться. Не стоит ставить посуду с деревянными ручками или деталями.

Какую посуду использовать с осторожностью

Есть посуда, на которой стоит маркировка для использования в духовке. Однако нужно помнить о некоторых правилах безопасности, иначе блюдо и посуда будут безнадежно испорчены.

Алюминий. Он выдерживает высокие температуры, но при контакте с кислотой выделяет токсичные материалы. Поэтому не стоит в алюминиевой посуде готовить блюда с лимоном, кислым маринадом или с кислыми ягодами.

Эмалированная посуда. Эмаль может быстро потрескаться, если изделие поставить в горячую духовку из-за резких перепадов температуры. Такую посуду можно поставить в холодную духовку, а потом медленно нагреть.

Важный нюанс - эмалированную посуду нельзя нагревать до 250 градусов и выше. Категорически нельзя ставить в духовку посуду с любыми трещинами или сколами, даже самыми маленькими.

Стеклянная посуда. В последнее время для запекания часто используется стеклянная посуда. Но будьте внимательны - если на этикетке производителя не указано, что ее можно использовать в духовке, лучше не рискуйте.

Если поставить такую посуду в горячую духовку, то могут появиться трещины. Ставить можно только в холодную, потом нагревать и не доставать, пока посуда немного не остынет. Использовать с трещинами нельзя.

Чаша для мультиварки. Такая посуда условно годится для запекания. Но использовать чашу стоит только в том случае, если у вас другого варианта просто нет. В такой посуде тонкое дно, поэтому блюдо может пригореть. И не стоит нагревать чашу свыше 200 градусов.

Какую посуду можно ставить в духовку

Стальная. Нержавеющая сталь с антипригарным покрытием подходит для приготовления в духовке. Этот материал жаростойкий и сам по себе легкий. Будьте осторожны, сталь можно поцарапать, поэтому не разрезайте блюдо внутри ножом.

Чугун. Чугунные сковородки и кастрюли также подходят для духовки. Они крепкие, долговечные, быстро нагреваются и отлично подходят для выпечки. Единственный минус - они тяжелые.

Керамика. Такая посуда хорошо прогревается, долго сохраняет тепло. Еда готовится равномерно и сохраняет максимум полезных свойств. Чтобы керамика служила долго - тщательно мойте посуду после каждого использования.

Жаропрочное стекло. Такая посуда универсальна для любых духовок, она переносит высокие температуры, отлично моется и через стекло удобно следить за приготовлением блюда.

Силикон. Современные силиконовые формы используют для десертов, кексов, пончиков и печенья. Они выдерживают температуру до 250 градусов и хорошо моются. Силиконовую посуду нужно менять раз в 5 лет - со временем она начинает выделять токсичные вещества.

Глиняная. Подходит для приготовления первых и вторых блюд, для порционных. Считается, что в глиняной посуде еда приобретает самый лучший вкус, особенно жесткое мясо.

Жаровня. Это глубокая сковорода с двумя ручками, которая предназначена для духовки. В ней продукты отлично пропекаются.

Противень. Обычно он идет в комплекте к любой духовке и служит для приготовления многих блюд. Его производят из смеси алюминия и стали.