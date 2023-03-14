Такий одяг може спричинити лихо і неприємності: що не варто носити за народними прикметами

Чужі речі

Не варто позичати одяг в інших людей, тому що у речей може бути своя енергетика і необов'язково вона буде позитивною. Одягаючи чужу річ, людина дуже ризикує. Власна енергетика зіткнеться з біополем іншої людини й це може завдати неприємностей.

Варто уважно ставитися до речей із секонд-хенду, одягу, який вам передали близькі люди та знайомі, а також до товарів з розпродажів. Необов'язково такі речі мають негативну енергетику, але ризик є.

До речі, езотерики рекомендують такий одяг ретельно випрати, висушити та покласти у шафу, між вашими улюбленими речами. Через пару тижнів ви можете спробувати її носити – енергетика вашого одягу може її "вилікувати".

Речі покійників

Якщо ви носите вдома светр, який вам залишився від мами – це данина поваги та любові до близької людини. А ось речі інших покійників краще не носити – вони можуть зашкодити здоров'ю та залучити неприємності.

Вважається, що одяг покійників краще спалити чи роздати бідним. Особливо це стосується взуття, сумок та верхнього одягу.

А ось з прикрасами цього правила можна не дотримуватися. Їх рекомендується "очистити" - потримати у джерельній чи освяченій воді.

Речі з негативним минулим

У кожної людини у шафі знайдуться речі, які нагадують про неприємні моменти у житті.

Наприклад, у цій сорочці переслідують невдачі, у цьому костюмі звільнили з роботи, у цій куртці потрапив у ДТП. Іноді речі самі сигналізують про негатив - ви постійно потрапляєте в них під дощ, перекидаєте на них напої або їжу.

Від речей, які викликають негативні спогади, варто відразу позбавлятися. Вони не принесуть нічого хорошого, а навпаки - будуть і надалі притягувати неприємності у ваше життя.