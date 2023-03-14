Такая одежда может навлечь беду и неприятности: что не стоит носить по народным приметам

Чужие вещи

Не стоит одалживать одежду у других людей, так как у вещей может быть своя энергетика и необязательно она будет положительной. Надевая чужую вещь, человек сильно рискует. Собственная энергетика столкнется с биополем другого человека и это может принести неприятности.

Стоит внимательно относиться к вещам из секонд-хенда, одежде, которые вам передали близкие люди и знакомые, а также к товарам с распродаж. Необязательно у таких вещей будет негативная энергетика, но риск есть.

Кстати, эзотерики рекомендуют такую одежду тщательно выстирать, высушить и положить в шкаф, между вашими любимыми вещами. Через пару недель вы можете попробовать ее носить - энергетика вашей одежды может ее "вылечить".

Вещи покойников

Если вы носите дома свитер, который вам остался от мамы - это дань уважения и любви к близкому человеку. А вот вещи других покойников лучше не носить - они могут навредить здоровью и привлечь неприятности.

Считается, что одежду покойников лучше сжечь или раздать бедным. Особенно это касается обуви, сумок и верхней одежды.

А вот с украшениями это правило можно не соблюдать. Их рекомендуется "очистить" - подержать в родниковой или освященной воде.

Вещи с негативным прошлым

У каждого человека в шкафу найдутся вещи, которые напоминают о неприятных моментах в жизни.

Например, в этой рубашке преследуют неудачи, в этом костюме уволили с работы, в этой куртке попал в ДТП. Иногда вещи сами сигнализируют о негативе - вы все время попадаете в них под дождь, опрокидываете на них напитки или еду.

От вещей, которые вызывают негативные воспоминания, стоит сразу избавляться. Они не принесут ничего хорошего, а наоборот - будут и далее притягивать неприятности в вашу жизнь.