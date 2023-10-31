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Такими Суми ви ще не бачили! Архітектор представив новий урбаністичний проєкт (фото)

Суми, Вівторок 31 жовтня 2023 21:31
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Такими Суми ви ще не бачили! Архітектор представив новий урбаністичний проєкт (фото) Як виглядатиме оновлений сквер "Харківський" у Сумах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Архітектор представив новий проєкт скверу "Харківський" у Сумах. Концепція передбачає, що це буде не лише місце для затишного відпочинку, а й для спортивних розваг.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію архітектора Ігоря Титаренка у Facebook.

Яка концепція скверу

Згідно із проєкту, сквер повинен містити меморіал російсько-української війни, сухий фонтан, дитячий, спортивний та кінологічний майданчики, а також кафе, велопарковку та літній майданчик.

"Завдяки географічному положенню, місто Суми має великий потенціал розвитку паркової інфраструктури, що дає змогу подальшого розвитку культури, менталітету суспільства та вдосконалення простору міста", - каже архітектор.

Титаренко наголошує, що головна мета концепції - створити спокійне місто з високим рівнем життя.

"Ми провели опитування мешканців, серед яких великий відсоток - це молодь, майже у кожного Суми асоціюється зі спокоєм та рівномірним життям, однак не вистачає умов", - пояснює автор проєкту.

Такими Суми ви ще не бачили! Архітектор представив новий урбаністичний проєкт (фото)Такими Суми ви ще не бачили! Архітектор представив новий урбаністичний проєкт (фото)Такими Суми ви ще не бачили! Архітектор представив новий урбаністичний проєкт (фото)Такими Суми ви ще не бачили! Архітектор представив новий урбаністичний проєкт (фото)Такими Суми ви ще не бачили! Архітектор представив новий урбаністичний проєкт (фото)Такими Суми ви ще не бачили! Архітектор представив новий урбаністичний проєкт (фото)Ось так може виглядати сквер "Харківський" у Сумах (фото: Facebook/Ігор Титаренко)

За його словами, природні домінанти - основа концепту містоутворення. Простір міста має бути в гармонії з природою, в якій побудований. Це найсильніші магніти, що впливають на унікальність та формотворення міста.

"Тому дуже важливо доглядати, формувати та створювати нові рекреаційні зони, парки, сквери та набережні. Це дозволить створити екологічні умови для міста та зберегти гармонію людини та міста в загальному просторі", - каже архітектор.

Аналіз стану наявних парків та скверів у Сумах показав, що більшість з них недоглянуті, мають застарілу функцію, занедбаний благоустрій та є малопривабливими для мешканців міста.

"Саме через цей аспект варто приводити до ладу наявні парки, та починати розвивати потенційні території для створення нових парків та скверів", - заявляє Титаренко.

Відео того, як може виглядати оновлений сквер, переглядайте за посиланням.

Раніше ми показували, які зупинки-укриття розробили українські архітектори.

Переглядайте також фото скверу, який планують облаштувати у Києві.

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