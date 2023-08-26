Архітектори показали проєкт "акустичного" скверу у центрі Києва. Дивіться, яким він буде (фото)

Столичні архітектори розробили нову концепцію скверу на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького у Києві. Його особливістю стане унікальна акустика.

Як може виглядати оновлений сквер

"Розвиток громадянського суспільства в Україні ми прагнули підкреслити зміщенням концепції поклоніння радянському ідолу на простір для людей. Зміну комуністичного артефакту на місце для спілкування. Таким чином замість монумента утворився простір з особливою принадою", - пишуть автори проєкту.

Архітектори розробили первинну концепцію, яка отримала робочу назву Acoustic Park. Вона передбачає максимальне збереження зеленої зони, покращення транзитних маршрутів, організацію місць для відпочинку та невеличку центральну площу, що в плані є еліпсом.

Ось так виглядатиме "акустичний" сквер (фото: Aranchii Architects)

Чому проєкт назвали Acoustic Park

Проєкт отримав таку назву, бо у сквері розташовано інсталяцію - дві поверхні у вигляді фрагментів еліпсоїду, які фокусують та відбивають звукові хвилі.

"У певних фокусних точках людина може почути підсилені звуки довкілля, випадкових подій чи розмов, що відбуваються на іншому кінці інсталяції", - пояснюють архітектори.

Друга частина акустичної історії - місця відпочинку. Розробники намагалися максимально, наскільки це можливо, заглибити та відокремити їх від пішохідних доріжок і таким чином зробити спілкування та перебування відвідувачів більш приватним.

"Сквер постає оазою відпочинку серед звуків міста та точкового підсилення саме тих звуків і лише в тому місці, які необхідні мешканцям столиці", - кажуть автори проєкту.