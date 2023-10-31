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Такими Сумы вы еще не видели! Архитектор представил новый урбанистический проект (фото)

Сумы, Вторник 31 октября 2023 21:31
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Такими Сумы вы еще не видели! Архитектор представил новый урбанистический проект (фото) Как будет выглядеть обновленный сквер "Харьковский" в Сумах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Архитектор представил новый проект сквера "Харьковский" в Сумах. Концепция предполагает, что это будет не только место для уютного отдыха, но и для спортивных развлечений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию архитектора Игоря Титаренко в Facebook.

Какая концепция сквера

Согласно проекту, сквер должен содержать мемориал российско-украинской войны, сухой фонтан, детскую, спортивную и кинологическую площадки, а также кафе, велопарковку и летнюю площадку.

"Благодаря географическому положению, город Сумы имеет большой потенциал развития парковой инфраструктуры, что позволяет дальнейшему развитию культуры, менталитету общества и совершенствованию пространства города", - говорит архитектор.

Титаренко отмечает, что главная цель концепции - создать спокойный город с высоким уровнем жизни.

"Мы провели опрос жителей, среди которых большой процент - это молодежь, почти у каждого Сумы ассоциируется со спокойствием и равномерной жизнью, однако не хватает условий", - объясняет автор проекта.

Такими Сумы вы еще не видели! Архитектор представил новый урбанистический проект (фото)Такими Сумы вы еще не видели! Архитектор представил новый урбанистический проект (фото)Такими Сумы вы еще не видели! Архитектор представил новый урбанистический проект (фото)Такими Сумы вы еще не видели! Архитектор представил новый урбанистический проект (фото)Такими Сумы вы еще не видели! Архитектор представил новый урбанистический проект (фото)Такими Сумы вы еще не видели! Архитектор представил новый урбанистический проект (фото)Вот так может выглядеть сквер "Харьковский" в Сумах (фото: Facebook/Игорь Титаренко)

По его словам, природные доминанты - основа концепта градообразования. Пространство города должно быть в гармонии с природой, в которой построено. Это сильнейшие магниты, влияющие на уникальность и формирование города.

"Поэтому очень важно ухаживать, формировать и создавать новые рекреационные зоны, парки, скверы и набережные. Это позволит создать экологические условия для города и сохранить гармонию человека в общем пространстве", - говорит архитектор.

Анализ состояния имеющихся парков и скверов в Сумах показал, что большинство из них неухоженные, имеют устаревшую функцию, запущенное благоустройство и малопривлекательны для жителей города.

"Именно из-за этого аспекта следует приводить в порядок существующие парки, и начинать развивать потенциальные территории для создания новых парков и скверов", - заявляет Титаренко.

Видео о том, как может выглядеть сквер после реконструкции, пересматривайте по ссылке.

Раньше мы показывали, какие остановки-укрытия разработали украинские архитекторы.

Просматривайте фото сквера, который планируют обустроить в Киеве.

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