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Такими могли быть станции метро "Глубочицкая" и "Татарка". Но их так и не построили (фото)

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 12:22
Такими могли быть станции метро "Глубочицкая" и "Татарка". Но их так и не построили (фото) Как бы могли выглядеть станции метро в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В 1996 году в Киеве был создан архитектурный проект вида двух станций метро - "Глыбочицкая" и "Татарка". Их так и не построили.

Как бы они могли выглядеть показал на своей странице в Facebook Олег Тоцкий.

Он сообщил, что по каждой из станций было разработано два варианта оформления.

"Отличить "Глубочицкую" от "Татарки" очень просто: первая построена на контрасте желтого и черного, а вторая имеет яркие оранжевые (красные) акценты. Обе станции пилонные, отличались шириной платформы и диаметром центрального зала: у "Глубочицкой" - 9,8 м, у "Татарки" - привычные 8,5 м", - рассказал Тоцкий.

Вот так могла бы выглядеть станция метро "Глубочицкая"

Такими могли быть станции метро &quot;Глубочицкая&quot; и &quot;Татарка&quot;. Но их так и не построили (фото)Такими могли быть станции метро &quot;Глубочицкая&quot; и &quot;Татарка&quot;. Но их так и не построили (фото)Станция метро "Глубочицкая" так и не построена, но могла бы так выглядеть (фото: Олег Тоцкий)

Как бы выглядела "Татарка"

Такими могли быть станции метро &quot;Глубочицкая&quot; и &quot;Татарка&quot;. Но их так и не построили (фото)Такими могли быть станции метро &quot;Глубочицкая&quot; и &quot;Татарка&quot;. Но их так и не построили (фото)Так могла бы выглядеть Татарка (фото: Олег Тоцкий)

Почему станции не построили

Увы, реальное строительство как четвертой линии, так и нового моста в 1990-ых годах так и не началось.

Спустя 8 лет, когда Подольский мостовой переход все таки начал строиться, проект новой линии метро (которая к тому моменту изменила название на Подольско-Вигуровскую) начали переделывать и утвердили в 2008 году. Вместе с переделкой проекта (из которого, кстати, исчезла "Татарка") изменились и архитектурные решения, а старые эскизы 1996 года так и не были воплощены в жизнь.

Как мы ранее писали, как будет выглядеть главная елка страны на Новый год.

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