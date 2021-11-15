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Такими могли бути станції метро "Глибочицька"і "Татарка". Але їх так і не побудували (фото)

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 12:22
Такими могли бути станції метро "Глибочицька"і "Татарка". Але їх так і не побудували (фото) Як би могли виглядати станції метро в Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У 1996 році в Києві був створений архітектурний проект виду двох станцій метро - "Глибочицька" і "Татарка". Їх так і не побудували.

Як би вони могли виглядати на своїй сторінці в Facebook Олег Тоцький.

Він повідомив, що по кожній зі станцій було розроблено два варіанти оформлення.

"Відрізнити " Глибочицьку" від "Татарки" дуже просто: перша побудована на контрасті жовтого і чорного, а друга має яскраві помаранчеві (червоні) акценти. Обидві станції пілонні, відрізнялися шириною платформи і діаметром центрального залу: у" Глибочицької "- 9,8 м, у" Татарки" - звичні 8,5 м", - розповів Тоцький.

Ось так могла б виглядати станція метро "Глибочицька"

Такими могли бути станції метро &quot;Глибочицька&quot;і &quot;Татарка&quot;. Але їх так і не побудували (фото)Такими могли бути станції метро &quot;Глибочицька&quot;і &quot;Татарка&quot;. Але їх так і не побудували (фото)Станція метро "Глибочицька" так і не побудована, але могла б так виглядати (фото: Олег Тоцький)

Як би виглядала "Татарка"

Такими могли бути станції метро &quot;Глибочицька&quot;і &quot;Татарка&quot;. Але їх так і не побудували (фото)Такими могли бути станції метро &quot;Глибочицька&quot;і &quot;Татарка&quot;. Але їх так і не побудували (фото)Так могла б виглядати Татарка (фото: Олег Тоцький)

Чому станції не побудували

На жаль, реальне будівництво як четвертої лінії, так і нового моста в 1990-их роках так і не почалося.

Через 8 років, коли Подільський мостовий перехід все таки почав будуватися, проект нової лінії метро (яка до того моменту змінила назву на Подільсько-Вигурівську) почали переробляти і затвердили в 2008 році. Разом з переробкою проекту (з якого, до речі, зникла "Татарка") змінилися і архітектурні рішення, а старі ескізи 1996 року так і не були втілені в життя.

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