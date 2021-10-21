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Как будет выглядеть главная елка страны на Новый год: раскрыты первые детали

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Киев, Четверг 21 октября 2021 19:24
Как будет выглядеть главная елка страны на Новый год: раскрыты первые детали Фото: В Киеве скоро начнут устанавливать елку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве скоро начнут устанавливать главную елку страны. Она будет располагаться на Софийской площади, как и в прошлом году. Соблюдая тренды, дерево будет искусственным, длиною в 31 метр.

Об этом пишет "Сегодня".

Какими будут игрушки на елке

Игрушки на главном новогоднем дереве в этот раз будут новые. Сейчас их специально изготавливают на предприятии во Львовской области.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна – 8 сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого. По объему это целая фура игрушек. Примерно, через неделю их привезут в Киев", – рассказал президент Folk Ukraine, организатора новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

Елка будет шире на три метра

Над елкой повесят огромный купол из гирлянд в теплых тонах. Он займет площадь диаметром почти 70 метров.

"Высота новогодней елки, как и в прошлом году составит 31 метр. Над ней подвесим гирлянды в виде большого купола. Они будут светиться теплыми огнями – от белого до красного. Цветовая гамма постоянно будет меняться и расходиться в стороны от елки. Ее в этом году мы сделаем пышной, больше от прошлогодней по ширине на три метра, причем по всей высоте", – сообщил Добруцкий.

Как будет выглядеть главная елка страны на Новый год: раскрыты первые детали

Как мы ранее писали, в Киеве на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам.

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