Таким вчинкам вірити не варто! Що жінки помилково приймають за серйозні наміри

Гарні залицяння та бажання витрачати на жінку гроші

Чоловіки починають вгадувати бажання, задаровувати квітами, дарувати подарунки, водити в дорогі ресторани, не шкодують свого часу, організовують поїздки та спільну відпустку. Деколи це ще й стає контрастом у порівнянні з попередніми стосунками.

У такій ситуації жінки зазвичай міркують логічно – чоловіки готові вкладати сили, час та гроші у те, що їм дорого.

Гірка правда. Галантні жести та подарунки можуть виявитися ілюзією близьких стосунків, особливо якщо вам зустрівся чоловік із комплексами нарциса. Такі люди потребують захоплення ззовні та вловлюють слабкі місця жінки.

Якщо жінці важливі матеріальні знаки уваги - вона їх отримує, якби була потрібна підтримка у скрутній ситуації - вона її отримала б. Чоловік був би готовий на будь-які реальні вчинки, які б показали його в найкращому світлі.

І він це робить не для того, щоб було добре іншому, а виключно щоб відчути свою владу над нею. Згодом такі чоловіки або зникають із горизонту і не прощаються, або починають диктувати свої умови та контролювати свою жертву.

Готовність познайомити жінку з близьким колом

Привів до батьків – ну, значить, все серйозно! Жінки, яких вводять у коло друзів та сім'ї, вважають, що це чітка ознака спільного майбутнього та серйозних намірів.

Гірка правда. Диявол, як кажуть, у деталях. Є сім'ї, де заведено спілкуватися з усіма, навіть випадковими дівчатами. До батьків або в компанію друзів чоловік може приводити кожну нову подружку. І ваше знайомство з ними ні про що не каже. І навіть якщо в будинку жінки бувають не часто - це теж ні про що не говорить.

Чоловік може бути залежним від думки своїх близьких і вас можуть затягти на так звані "смотрини". Якщо їм щось не сподобається – це позначиться на ваших стосунках.

Зізнання, що налаштований на серйозні стосунки

На початку стосунків чоловік зізнається, що хоче чогось постійного та стабільного, каже, що хоче спільних дітей та дозрів для сім'ї. Але далеко не завжди все саме так.

Гірка правда. Часом чоловіки так втомилися від самотності, що готові зав'язати стосунки з жінкою лише заради позбавлення цієї самотності. Якщо ви ще не впізнали один одного, вам варто насторожено поставитися до таких слів.

Ще така поведінка може бути прийомом, щоби створити ілюзію зближення. Найчастіше такі фрази звучать дуже обтічно - "ми житимемо разом, і я хочу з тобою постаріти". Майже так само звучить: "Я подарую тобі зірку".

Поки ви перебуваєте в стадії впізнавання один одного, ваші спільні плани повинні будуватися на найближчий час і не стосуватися довгострокових перспектив. Так ви зрозумієте, чи чоловік готовий брати на себе відповідальність за виконання обіцянок.

Іноді чоловіки кажуть такі фрази, бо хочуть новий статус, йому потрібно когось обрати, він хоче близькості та тепла. За цими словами стоїть констатація факту та озвучені бажання, але персонально з вами все це може бути не пов'язане.

Прояв ревнощів

Часто жінки обманюються у намірах своїх партнерів через банальні ревнощі. Ревнує – значить любить, любить – значить є майбутнє.

Гірка правда. На початку стосунків у чоловікові прокидаються ревнощі – це нормально. Це закладено природою – перемогти всіх конкурентів та забрати приз. Нічого спільного із серйозністю намірів чи почуттями тут немає.

Фраза "Я хочу, щоб ти була завжди поруч" - не завжди прояв кохання та турботи. Тому, якщо ви не хочете опинитися у стосунках з тираном, який контролює кожен ваш крок, придивіться, як саме він ревнує і з якого приводу.

Партнер повинен поважати ваші межі та свободу вибору. Часті спалахи ревнощів - ознака не почуттів, а відбиток крайньої невпевненості у собі.

Потреба завжди бути на зв'язку

У перші дні знайомства чоловік відправляє вам багато повідомлень і часто дзвонить - доброго ранку, приємного обіду, добраніч, як пройшов твій день, смайлики та картинки.

Жінка відчуває тепло та турботу, що про неї думають, виникає відчуття близькості. А потім чоловік починає ображатись, якщо довго немає відповіді на повідомлення чи дзвінок.

Гірка правда. Відчувати тепло та турботу іншої людини – це дуже приємно. Але, якщо чоловік відчуває потребу постійно перебувати з вами на зв'язку, варто замислитись – чому.

Часто така поведінка – прояв сильної співзалежності. Якщо жінка відчуває схожі почуття, варто розібратися, які дірки ви заповнюєте.

Не виключено, що ваш партнер любить листування і дуже товариська людина в принципі.

А ще це може бути спроба уникнути тиші всередині себе, де багато внутрішніх питань. Такі листування та дзвінки - можливість відволіктися. Тому не варто одразу приймати таку поведінку за серйозні наміри.