Таким поступкам верить не стоит! Что женщины ошибочно принимают за серьезные намерения

Красивые ухаживания и желание тратить на женщину деньги

Мужчины начинают угадывать желания, задаривать цветами, дарить подарки, водить в дорогие рестораны, не жалеют своего времен, организовывают поездки и совместный отпуск. Порой это еще и становится контрастом по сравнению с предыдущими отношениями.

В такой ситуации женщины обычно рассуждают логически - мужчины готовы вкладывать силы, время и деньги в то, что им дорого.

Горькая правда. Галантные жесты и подарки могут оказаться иллюзией близких отношений, особенно если вам встретился мужчина с комплексами нарцисса. Такие люди нуждаются в восхищении извне и улавливают слабые места женщины.

Если женщине важны материальные знаки внимания - она их получает, если бы была нужна поддержка в трудной ситуации - она бы ее получила. Мужчина был бы готов на любые реальные поступки, которые показали бы его в самом лучшем свете.

И он это делает не для того, чтобы было хорошо другому, а исключительно, чтобы ощутить свою власть над ней. Со временем такие мужчины либо исчезают с горизонта и не прощаются, либо начинают диктовать свои условия и контролировать свою жертву.

Готовность познакомить женщину с близким кругом

Привел к родителям - ну значит, все серьезно! Женщины, которых вводят в круг друзей и семьи, полагают, что это четкий признак совместного будущего и серьезных намерений.

Горькая правда. Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Есть семьи, в которых принято общаться со всеми, даже случайными девушками. К родителям или в компанию друзей мужчина может приводить каждую новую подружку. И ваше знакомство с ними ни о чем не говорит. И даже если в доме дамы бывают не часто - это тоже ни о чем не говорит.

Мужчина может быть зависим от мнения своих близких и вас могут привести на так называемые "смотрины". Если им что-то не понравится - это отразится на ваших отношениях.

Признание, что настроен на серьезные отношения

В начале отношений мужчина признается, что хочет чего-то постоянного и стабильного, говорит, что хочет совместных детей и созрел для семьи. Но далеко не всегда все обстоит именно так.

Горькая правда. Порой мужчины так устали от одиночества, что готовы завязать отношения с женщиной только ради избавления от этого одиночества. Если вы еще не узнали друг друга, вам стоит настороженно отнестись к таким словам.

Еще такое поведение может быть приемом, чтобы создать иллюзию сближения. Чаще всего такие фразы звучат очень обтекаемо - "мы будем жить вместе, и я хочу с тобой состариться". Почти также звучит: "я подарю тебе звезду".

Пока вы находитесь в стадии узнавания друг друга, то ваши совместные планы должны строиться на ближайшее время и не касаться долгосрочных перспектив. Так вы поймете, готов ли мужчина брать на себя ответственность за выполнение обещаний.

Иногда мужчины говорят такие фразы, потому что хотят новый статус, ему нужно кого-то выбрать, он хочет близости и тепла. За этими словами стоит констатация факта и озвученные желания, но персонально с вами все это может быть не связано.

Проявление ревности

Часто женщины обманываются в намерениях своих партнеров из-за банальной ревности. Ревнует - значит любит, любит - значит есть будущее.

Горькая правда. В начале отношений в мужчине просыпается ревность - это нормально. Это заложено природой - победить всех конкурентов и забрать приз. Ничего общего с серьезностью намерений или чувствами тут нет.

Фраза "Я хочу, чтобы ты была всегда рядом" - не всегда проявление любви и заботы. Поэтому, если вы не хотите оказаться в отношениях с тираном, который контролирует каждый ваш шаг, присмотритесь, как именно он ревнует и по какому поводу.

Партнер должен уважать ваши границы и свободу выбора. Частые вспышки ревности - признак не чувств, а отражение крайней неуверенности в себе.

Потребность быть всегда на связи

В первые дни знакомства мужчина отправляет вам много сообщений и часто звонит - доброе утро, приятного обеда, спокойной ночи, как прошел твой день, смайлики и картинки.

Женщина чувствует тепло и заботу, что о ней думают, возникает чувство близости. А потом мужчина начинает обижаться, если долго нет ответа на сообщение или звонок.

Горькая правда. Чувствовать тепло и заботу другого человека - это очень приятно. Но, если мужчина испытывает потребность постоянно находиться с вами на связи, стоит задуматься - почему.

Часто такое поведение - проявление сильной созависимости. Если женщина испытывает похожие чувства, то стоит разобраться, какие дыры вы заполняете.

Не исключено, что ваш партнер любит переписки и очень общительный человек, в принципе.

А еще это может быть попытка уйти от тишины внутри себя, где много внутренних вопросов. Такие переписки и звонки - возможность отвлечься. Поэтому не стоит сразу принимать такое поведение за серьезные намерения.