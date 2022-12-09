8 чітких сигналів, що чоловік втратив інтерес до ваших стосунків

Часом можна ще щось врятувати, якщо сісти та розібратися у проблемах, поговорити відверто. Але в деяких випадках варто чесно запитати себе, чи потрібно це особисто вам.

Втратити інтерес до стосунків можуть не лише чоловіки, а й жінки. Деколи це відбувається плавно, без особливих видимих причин. А буває, що стосунки починають ставати прохолодними після великих сварок чи низки дрібних скандалів.

Які 8 ознак вказують на те, що чоловік втратив інтерес до ваших стосунків – читайте у матеріалі Styler нижче.

Ви в нього вже не на першому місці

Це може статися раптово або починає розвиватися плавно, але факт залишається фактом - він своєю поведінкою вказує, що ви більше не важливі для нього.

Це боляче і прикро, але не варто з цим миритися, тому що ви заслуговуєте бути з тим, хто демонструє вам свої почуття і прагне проводити час разом.

Він перестав показувати своє захоплення вами, як було раніше

Якщо близькість між вами почала зникати й чоловік відмовляється назвати причину, то за цим криється щось більше. Не обов'язково, що він вам почав зраджувати, але його думки явно зайняті чимось важливішим, ніж ви. І це тривожний дзвіночок, що ваші стосунки йдуть до кінця.

Він часто залишає вас саму і проводить час з іншими

У всіх бувають завантажені дні, і зустрічі в суто жіночій чи чоловічій компанії ніхто не скасовував. Але якщо ваш партнер шукає все частіше привід провести час окремо від вас, то з'явилася серйозна проблема і варто поговорити.

Він зривається на вас без жодних причин

Зазвичай, коли чоловік починає віддалятися, у нього з'являється цілий перелік претензій до жінки чи стосунків. І часто їм хочеться перекласти провину саме на жінку – вони стверджують, що обраниця робить щось не так і провокує розрив.

Він довго відповідає на ваші повідомлення або на них не реагує

Наявність особистого простору справді важлива. І якщо ви пишете своєму обранцеві, коли він на роботі повідомлення кожні пів години й у відповідь тиша - це не так дивно.

А ось ігнорування ваших повідомлень, питань, дзвінків протягом тривалого часу – це вже сигнал, що у вас явні проблеми.

Чоловік звинувачує вас у тому, що ви не робили

При втраті інтересу чоловік звалює на жінку більше, ніж вона собі уявляє. І навіть провину за свої власні вчинки. Мовляв, я не з'являвся тиждень, бо ти дістала мене розмовами. Або виправдовує свою зраду тим, що ви в цьому винні. Не дозволяйте так із собою.

Він перестав будувати спільні плани

Або ж будує плани, в яких вас немає. Якщо ініціатива у стосунках завжди йде лише від вас, то у вас є явна проблема. Такі речі у парі мають працювати в обидві сторони.

Якщо ж ви дізналися, що у вашого обранця запланована відпустка, але без вас – схоже, що вам далі не по дорозі.

Він став з вами спілкуватися зовсім по-іншому

Коли чоловік змінює манеру спілкування із жінкою, це має насторожити. Наприклад, раніше він боявся вас образити й намагався не відпускати гострих жартів – а зараз просто доводить до сліз. Раніше він слухав, як минув ваш день, а зараз сидить мовчки та дивиться в телефон. Поговоріть із ним, оскільки явно щось не так.