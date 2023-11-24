Таким може бути ваш улюбленець: генетики показали, як можуть виглядати собаки через 10 тисяч років

Дослідники розглянули два сценарії: подальше глобальне потепління та настання нового льодовикового періоду. Шляхом аналізу можливих впливів цих змін на зовнішній вигляд тварин вони використовували нейромережу для створення ілюстрацій, що відображають їх уявлення.

Глобальне потепління

При глобальному потеплінні, що триває, зміни клімату вплинуть на дієту домашніх тварин. В умовах обмежених ресурсів собаки, ймовірно, будуть мати менший розмір, споживати менше їжі, витрачати менше енергії та адаптуватися до більш швидкого охолодження.

Через підвищення температури багато хто з них може втратити більшу частину вовни і змінити активність на нічний режим для уникнення денної спеки.

Шкіра собак, можливо, потемніє, щоб захиститись від ультрафіолетових променів, і голови з вухами можуть збільшитися для більш ефективного охолодження при підвищенні температури. В умовах дефіциту води метаболізм собак може підлаштуватися для продовження життя без вологи.

Золотистий ретрівер, пудель, грейхаунд та померанський шпіц у сценарії глобального потепління (фото: Basepaws)

Льодовиковий період

У разі настання нового льодовикового періоду собаки, ймовірно, адаптують свою вовну, розвиваючи щільніший підшерсток і збільшуючи загальну довжину вовни.

Вчені поки не визначилися щодо змін у розмірах собак, можливо, еволюція рухатиметься як до збільшення, так і до зменшення. У будь-якому випадку вони розвинуть більш потужні м'язи і товстий жировий прошарок для збереження енергії, необхідну для тривалого полювання і роботи в упряжці, подібно до вовків.

Цей сценарій є серйозним випробуванням для взаємин між людьми і собаками, оскільки в умовах екстремальних змін клімату види можуть конкурувати за доступ до їжі та притулку.

Далматинець, такса, англійський мастиф та бульдог у сценарії льодовикового періоду (фото: Basepaws)