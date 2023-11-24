Таким может быть ваш любимец: генетики показали, как могут выглядеть собаки спустя 10 тысяч лет

Исследователи рассмотрели два сценария: дальнейшее глобальное потепление и наступление нового ледникового периода. Путем анализа возможных влияний этих изменений на внешний вид животных они использовали нейросеть для создания иллюстраций, отражающих их представление.

Глобальное потепление

При продолжающемся глобальном потеплении изменения климата повлияют на диету домашних животных. В условиях ограниченных ресурсов собаки, вероятно, будут иметь меньший размер, потреблять меньше пищи, тратить меньше энергии и адаптироваться к более быстрому охлаждению.

Из-за повышения температуры многие из них могут потерять большую часть шерсти и изменить активность на ночной режим во избежание дневной жары.

Кожа собак может потемнеть, чтобы защититься от ультрафиолетовых лучей, и головы с ушами могут увеличиться для более эффективного охлаждения при повышении температуры. В условиях дефицита воды метаболизм собак может подстроиться для продолжения жизни без влаги.

Золотистый ретривер, пудель, грейхаунд и померанский шпиц в сценарии глобального потепления (фото: Basepaws)

Ледниковый период

При наступлении нового ледникового периода собаки, вероятно, адаптируют свою шерсть, развивая более плотный подшерсток и увеличивая общую длину шерсти.

Ученые пока не определились по поводу изменений в размерах собак, возможно, эволюция будет двигаться как к увеличению, так и к уменьшению. В любом случае они разовьют более мощные мышцы и толстую жировую прослойку для сохранения энергии, необходимую для длительной охоты и работы в упряжке, подобно волкам.

Этот сценарий является серьезным испытанием для взаимоотношений между людьми и собаками, поскольку в условиях экстремальных изменений климата виды могут конкурировать за доступ к еде и убежищу.

Далматинец, такса, английский мастиф и бульдог в сценарии ледникового периода (фото: Basepaws)