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Вчені реконструювали лице другої дружини Ярослава Мудрого (фото)

П'ятниця 17 листопада 2023 15:51
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Вчені реконструювали лице другої дружини Ярослава Мудрого (фото) Вчені зробили реконструкцію обличчя дружини Ярослава Мудрого (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Міжнародна група антропологів-студентів із проекту Ancestral Whispers з портретною точністю відтворила зовнішність Інгігерди Олофсдоттер, також відомої як Ірина чи Анна. Це дочка шведського короля Олафа Шетконунга та друга дружина Ярослава Мудрого із династії Рюриковичів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на аккаунт у Х (Twitter).

Її образ змогли реконструювати завдяки частинам черепа, що збереглися. В результаті у авторів роботи вийшла привітна жінка з яскраво вираженими північноєвропейськими рисами та світлим волоссям. Важливо відзначити, що колір волосся, очей та шкіри може бути лише приблизним через обмежену доступність відповідної інформації.

Вчені реконструювали лице другої дружини Ярослава Мудрого (фото)Обличчя дружини Ярослава Мудрого (фото: @Sulkalmakh/Х)

Вважається, що Інгігерда прожила з 1001 до 1050 року. У дорослому житті вона брала активну участь у державних справах. У шлюбі з Ярославом княгиня народила шістьох синів та чотирьох дочок, троє з яких стали королевами Франції, Угорщини та Норвегії.

Раніше ми писали, що в Україні з'явиться мапа звитяг і пам'яті українського народу.

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