Дивіться, як виглядатимуть нові офісні центри у Львові (фото)

Що відомо про масштабне будівництво

Загалом на цій ділянці планують збудувати апарт-готель, офісний центр з підземним паркінгом, спортивно-офісний центр, ресторан та багатофункціональну будівлю громадського призначення із закладами харчування та підземним паркінгом.

Нові офіси зможуть вмістити майже 2000 працівників. Дві будівлі будуть забезпечені підземними паркінгами, які водночас зможуть використовуватись як укриття.

У кожній секції будинку №1 на кожному поверсі буде спеціальна безпечна кімната, спроєктована за нормами, які діють в Ізраїлі. Вона матиме потовщену стіну, подвійне армування та окремі інженерні мережі.

Новий план будівництва (фото: portal.lviv.ua)

Яким був попередній план будівництва

Попередній план проєкту передбачав будівництво двох апарт-готелів висотою 64 м і 44 м, яких у народі уже встигли прозвати "свічками" через візувальну схожість з ними, а також спортивно-офісного центру, торгового центру та двох ресторанів.

Зазначимо, що дозвіл на будівництво надали 2019 року, але 2020 року внесли зміни у проєкт - тоді збільшили площу для простору біля озера навпроти парку та перенесли спортивно-офісний центр на перший план, а апарт-готель розташували за ним. Загальна площа будівництва - 3 га.

Візуалізація плану будівництва за 2019 рік (фото: portal.lviv.ua)