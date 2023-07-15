Дивіться, як виглядатимуть нові офісні центри у Львові (фото)

У Львові частково змінили проєкт будівництва на перехресті вулиць Стрийської та Наукової. Один з запланованих апарт-готелів стане офісним центром, а висоту іншого знизять на 9 м.
Про це пише "Львівський портал".
Загалом на цій ділянці планують збудувати апарт-готель, офісний центр з підземним паркінгом, спортивно-офісний центр, ресторан та багатофункціональну будівлю громадського призначення із закладами харчування та підземним паркінгом.
Нові офіси зможуть вмістити майже 2000 працівників. Дві будівлі будуть забезпечені підземними паркінгами, які водночас зможуть використовуватись як укриття.
У кожній секції будинку №1 на кожному поверсі буде спеціальна безпечна кімната, спроєктована за нормами, які діють в Ізраїлі. Вона матиме потовщену стіну, подвійне армування та окремі інженерні мережі.
Попередній план проєкту передбачав будівництво двох апарт-готелів висотою 64 м і 44 м, яких у народі уже встигли прозвати "свічками" через візувальну схожість з ними, а також спортивно-офісного центру, торгового центру та двох ресторанів.
Зазначимо, що дозвіл на будівництво надали 2019 року, але 2020 року внесли зміни у проєкт - тоді збільшили площу для простору біля озера навпроти парку та перенесли спортивно-офісний центр на перший план, а апарт-готель розташували за ним. Загальна площа будівництва - 3 га.
Раніше ми ділились візуалізацією проєкту реконструкції центральної площі у Сумах.
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