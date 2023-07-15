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Смотрите, как будут выглядеть новые офисные центры во Львове (фото)

По первоначальному замыслу офисные центры должны были выглядеть так (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Во Львове частично изменили проект строительства на перекрестке улиц Стрыйской и Научной. Один из запланированных апарт-отелей станет офисным центром, а высоту другого снизят на 9 м.

Об этом пишет "Львівський портал".

Что известно о масштабном строительстве

В целом на этом участке планируют построить апарт-отель, офисный центр с подземным паркингом, спортивно-офисный центр, ресторан и многофункциональное здание общественного назначения с заведениями питания и подземным паркингом.

Новые офисы смогут вместить около 2000 работников. Два здания будут снабжены подземными паркингами, которые одновременно смогут использоваться как укрытие.

В каждой секции дома №1 на каждом этаже будет специальная безопасная комната, спроектированная по нормам, действующим в Израиле. Она будет иметь утолщенную стену, двойное армирование и отдельные инженерные сети.

Новый план строительства (фото: portal.lviv.ua)

Каким был предыдущий план строительства

Предыдущий план проекта предусматривал строительство двух апарт-отелей высотой 64 м и 44 м, которые в народе уже успели прозвать "свечами" из-за визуального сходства с ними, а также спортивно-офисного центра, торгового центра и двух ресторанов.

Отметим, что разрешение на строительство предоставили в 2019 году, но в 2020 году внесли изменения в проект - тогда увеличили площадь для пространства возле озера напротив парка и перенесли спортивно-офисный центр на первый план, а апарт-отель расположили за ним. Общая площадь строительства - 3 га.

Визуализация плана строительства за 2019 год (фото: portal.lviv.ua)

Ранее мы делились визуализацией проекта реконструкции центральной площади в Сумах.

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