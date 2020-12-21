Таким ви його ще не чули: оркестр США "до мурашок" виконав "Щедрик" (відео)

Американський оркестр виконав "Щедрик" (Скріншот відео USEmbassyKyiv)

Військовий хор ВПС США привітав українців зі святами Різдва і Нового року і виконав популярну пісню-колядку "Щедрик". Відео з виконанням з'явилося на сторінці YouTube посольства США в Києві.

За словами підполковника і керівника оркестру Христини Мур Уррутии, в України немає кращого партнера і союзника, ніж США. Америка цілком підтримує прагнення нашої країни до суверенітету.

"Сьогодні "Carol of the Bells" - одна з найвідоміших і улюблених різдвяних пісень в США", - сказала Уррутия.

Нагадаємо, що різдвяна колядка "Щедрик" відома у всьому світі саме в обробці Миколи Леонтовича і має англійську назву "Carol of the Bells" ("Колядка дзвонів"). Походження оригінальної мелодії "Щедрик" невідомо. А обробка українського композитора вперше прозвучала у виконанні хору Київського університету у 1916 році.

Військовий оркестр США виконав "Щедрик"

В коментарях українці емоційно відреагували на виконання "Щедрика".

Дуже чудове виконання! Дякую вам за привітання, веселих вам свят та щасливого Різдва!

Чудове виконання!!! Слухала із усмішкою на обличчі!!! Дякуємо за привітання!!! І вам гарних свят!!!!

Велика вдячність. Дуже гарне виконання!

Молодці. Добра пісня. Добрі обличчя у виконавців. Хороший настрій.

Це ж наша українська пісня, яка свого часу потрапила за океан з нашими мігрантами !!! Чудове виконання !! Best wishes, USAFE Band and Lieutenant Colonel Moore! You're beautiful!! Merry Christmas, America !! God bless you!!

Мурашки по тілу пробігли. Дякую за таке прекрасне виконання пісні.

Як ми раніше писали, нацгвардійці записали фантастичний кавер на пісню "Щедрик".