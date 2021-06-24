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Таких птиц вы еще не видели! Под Одессой заметили уникальных представителей тундры

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Одесская область, Четверг 24 июня 2021 18:03
Таких птиц вы еще не видели! Под Одессой заметили уникальных представителей тундры Под Одессой заметили уникальных птиц (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В заповедник "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели боевые турухтаны. Это уникальные птицы, которые в наших широтах бывают не часто и появляется не раньше июля.

Об этом рассказал сотрудник национального заповедника Иван Русев на Facebook.

По словам Русева, эти птицы появляются в заповеднике только в начале июля.

"Вчера, после проливных дождей в НПП "Тузловские лиманы" появились первые брыжачи (турухтаны). Первыми летят на зимовку самцы, а вскоре за ними самки и молодые птицы. Они улетают обычно небольшими группами от 5 до 30 особей, но иногда образуют крупные стаи. За сутки они способны пролететь расстояние до 300 км", - рассказал сотрудник заповедника.

На территории Европы турухтаны (брыжачи) начали исчезать в конце XIX века из-за массового осушения болот. Впервые этот вид был зарегистрирован в 1758 году в материалах шведского зоолога Карла Линнея.

Ареал обитания птиц – от Великобритании и Северной Европы через Сибирь до побережья Охотского моря и Берингова пролива.

Самые любимые места гнездования турухтанов – торфяные болота, участки среднеевропейской и азиатской тундры, вересковые пустоши.

Зимуют эти птицы в Африке – на Средиземноморском побережье и к югу от пустыни Сахара.

Таких птиц вы еще не видели! Под Одессой заметили уникальных представителей тундрыТаких птиц вы еще не видели! Под Одессой заметили уникальных представителей тундрыТаких птиц вы еще не видели! Под Одессой заметили уникальных представителей тундрыУникальные турухтаны (Фото: facebook.com/rusevivan)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыле показали редкую безногую ящерицу.

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