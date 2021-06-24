Таких птахів ви ще не бачили! Під Одесою помітили унікальних представників тундри

У заповідник "Тузлівські лимани" в Одеській області прилетіли бойові турухтани. Це унікальні птахи, які в наших широтах бувають не часто і з'являється не раніше липня.

Про це розповів співробітник Національного заповідника Іван Русєв на Facebook.

За словами Русєва, ці птахи з'являються в заповіднику тільки на початку липня.

"Вчора, після проливних дощів в НПП "Тузлівські лимани" з'явилися перші брижачі (турухтани). Першими летять на зимівлю самці, а незабаром за ними самки та молоді птахи. Вони відлітають зазвичай невеликими групами від 5 до 30 особин, але іноді утворюють великі зграї. За добу вони здатні пролетіти відстань до 300 км", - розповів співробітник заповідника.

На території Європи турухтани (брижачі) почали зникати в кінці XIX століття через масове осушення боліт. Вперше цей вид був зареєстрований в 1758 році в матеріалах шведського зоолога Карла Ліннея.

Ареал проживання птахів - від Великобританії та Північної Європи через Сибір до узбережжя Охотського моря і Берингової протоки.

Найулюбленіші місця гніздування турухтанів - торф'яні болота, ділянки середньоєвропейської та азіатської тундри, вересові пустки.

Зимують ці птахи в Африці - на Середземноморському узбережжі та на південь від пустелі Сахара.

Унікальні турухтани (Фото: facebook.com/rusevivan)