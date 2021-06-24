ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таких птахів ви ще не бачили! Під Одесою помітили унікальних представників тундри

Новость на русском →
Одеська область, Четвер 24 червня 2021 18:03
Таких птахів ви ще не бачили! Під Одесою помітили унікальних представників тундри Під Одесою помітили унікальних птахів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У заповідник "Тузлівські лимани" в Одеській області прилетіли бойові турухтани. Це унікальні птахи, які в наших широтах бувають не часто і з'являється не раніше липня.

Про це розповів співробітник Національного заповідника Іван Русєв на Facebook.

За словами Русєва, ці птахи з'являються в заповіднику тільки на початку липня.

"Вчора, після проливних дощів в НПП "Тузлівські лимани" з'явилися перші брижачі (турухтани). Першими летять на зимівлю самці, а незабаром за ними самки та молоді птахи. Вони відлітають зазвичай невеликими групами від 5 до 30 особин, але іноді утворюють великі зграї. За добу вони здатні пролетіти відстань до 300 км", - розповів співробітник заповідника.

На території Європи турухтани (брижачі) почали зникати в кінці XIX століття через масове осушення боліт. Вперше цей вид був зареєстрований в 1758 році в матеріалах шведського зоолога Карла Ліннея.

Ареал проживання птахів - від Великобританії та Північної Європи через Сибір до узбережжя Охотського моря і Берингової протоки.

Найулюбленіші місця гніздування турухтанів - торф'яні болота, ділянки середньоєвропейської та азіатської тундри, вересові пустки.

Зимують ці птахи в Африці - на Середземноморському узбережжі та на південь від пустелі Сахара.

Таких птахів ви ще не бачили! Під Одесою помітили унікальних представників тундриТаких птахів ви ще не бачили! Під Одесою помітили унікальних представників тундриТаких птахів ви ще не бачили! Під Одесою помітили унікальних представників тундриУнікальні турухтани (Фото: facebook.com/rusevivan)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорнобилі показали рідкісну безногу ящірку.

А також розповідали про те, що над Дунайським заповідником рожевих фламінго.

Читайте РБК-Україна в Google News
животные птицы
LITE
Романтичні Осадча і Горбунов не приховують щастя в Одесі: "маєте народжувати багато дітей""
Романтичні Осадча і Горбунов не приховують щастя в Одесі: "маєте народжувати багато дітей""