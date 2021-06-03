Розовые фламинго пролетели над Дунайским заповедником: невероятной красоты фото

Над территорией Дунайского биосферного заповедника заметили более сотни особей розовых фламинго. Сейчас они остановились в румынской дельте Дуная на мелководных озерах.

Как отмечают ученые, встретить розовых фламинго можно не только в тропических странах. В мае и июне эти птицы мигрируют через Украину. Недавно большая стая из ста особей остановилась в дельте Дуная. Сначала эти птицы пролетели через территорию Дунайского биосферного заповедника в Украине и остановились на территории Румынии.

Где заметили фламинго

Первых птиц заметили 21 мая в районе Старостамбульского. Около 60 птиц пролетели в сторону острова Ермаков. Однако через пару дней о фламинго сообщили румынские коллеги. Они сообщили, что птицы остановились на острове Тузла. Также стало известно, что некоторые пары фламинго начали строить в муле гнезда.

К 31 мая количество фламинго выросло до 113 особей, и специалисты считают, что две стаи объединились между собой. Гнездование скорее всего будет неудачным, так как в этой области много хищников.

"В последнее время встречи с фламинго стали чаще на территории нашей страны, численность их составляет от одной до 25 особей. В прошлом году пять фламинго долгое время держалось на лимане Тилигул. Несколько птиц заметили на Причерноморских лиманах в зимнее время", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/max.yakovlev.524

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