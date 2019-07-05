ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Таких как она, единицы: в Харькове умерла известный волонтер (фото)

STYLERПерсоны    05.07.2019 - 23:03
Таких как она, единицы: в Харькове умерла известный волонтер (фото)
Умерла волонтер Татьяна Черкашина (фото: pixabay.com)

Татьяна Черкашина долго боролась со страшной болезнью

Известная волонтер из Харькова Татьяна Черкашина умерла 5 июля после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Об этом в социальных сетях пишут ее друзья и близкие.

Татьяна четыре года боролась с раком. Но при этом продолжала активно работать, помогая украинской армии. Она проходила лечение в медучреждениях Киева и Львова, а последние дни провела дома.

Таких как она, единицы: в Харькове умерла известный волонтер (фото)

Умерла волонтер Татьяна Черкашина (фото: facebook.com)

С 2015 года волонтер была была информационщиком, а позже руководителем информационной службы 8-го батальона Украинские добровольческой армии "Аратта".

 

Умерла волонтер Татьяна Черкашина (фото: facebook.com)

Друзья, близкие, знакомые Тани высказывают соболезнования по поводу ее смерти.

"Еще один мой друг по ФБ ушел в Вырий... сегодня ни стало Татьяны Черкашиной. В очередной раз забрали ту, которая очень нам всем нужна здесь, на земле, почему так происходит, не знаю... Яна Червоная и Таня Черкашина уже снова вместе... Света и вечная память..." - пишет Татьяна Ярошенко.

Таких как она, единицы: в Харькове умерла известный волонтер (фото)

Умерла волонтер Татьяна Черкашина (скрин: facebook.com)

"Родная моя Танечка, ты сегодня отошла на небо. Таких, как ты единицы, ты была очень сильной, мало кто знал, как тебе было больно, но ты до последнего своего вздоха хотела быть полезной, так ты любила нашу Украину! Покойся с миром, наше солнышко!" - написала Галина Однорог.

Таких как она, единицы: в Харькове умерла известный волонтер (фото)

Умерла волонтер Татьяна Черкашина (скрин: facebook.com)

"Сегодня ушла в лучший мир Татьяна Черкашина. Она была сильной женщиной, честной, правильной. Татьяна отдала себя служению Украине. Мы все любили ее. Покойся с Богом, подруга... Светлая память..." - вспоминает Татьяна Могинская.

Таких как она, единицы: в Харькове умерла известный волонтер (фото)

Умерла волонтер Татьяна Черкашина (скрин: facebook.com)

К слову, Наталья Юсупова, которая является известным украинским волонтером, просит украинцев не оставаться равнодушными и помочь тяжелораненым бойцам, которых привезли в киевский госпиталь.

Напомним, известная волонтер, Марина Шеремет погибла в автомобильной катастрофе возле села Носовка в Черниговской области. 

Ранее мы писали о том, что украинская певица и актриса Алла Мартынюк, которая некогда была участницей популярной в РФ группы "ВИА Сливки", бросила сцену ради помощи раненным военным на Донбассе. 

Непостижимая утрата: на Донбассе умер известный волонтер (фото) Самая большая угроза для страны: волонтер обратился к украинцам
Новости Украины волонтер
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь