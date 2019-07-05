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Война продолжается: волонтер просит помочь тяжелораненым бойцам ВСУ

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 21:14
Война продолжается: волонтер просит помочь тяжелораненым бойцам ВСУ
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Нужны доноры крови и провизия для бойцов

Наталья Юсупова, которая является известным украинским волонтером, просит украинцев не оставаться равнодушными и помочь тяжелораненым бойцам, которых привезли в киевский госпиталь. Бортом прилетели одинадцать воинов с ампутациями ног, среди них есть бойцы, которым по 21-23 года.

Очень нужны доноры крови. Ее нужно сдать в госпитале Киева по адресу Госпитальная, 18. Центр сбора крови работает с 9 утра до 12, с понедельника по четверг. Также необходима еда для защитников Украины: соки, воды, колбаса, йогурты, сыр, овощи и прочее. Об этом Юсупова написала на своей Facebook-странице.

"Из одежды футболки, шорты. Из лекарств дексалгин и кетанов(обезболивающее в ампулах) По мере возможностей, мы передаем на ирпенский госпиталь и отсылаем посылки на передовую. Мы находимся в отделении травматологии, в столовой и палатах, не на складе", - написала волонтер.

Также Наталья опубликовала номер банковской карты для тех, кто может помочь деньгами.

Карта 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья (Юсупова).

 

Война продолжается: волонтер просит помочь тяжелораненым бойцам ВСУВойна продолжается: волонтер просит помочь тяжелораненым бойцам ВСУСкриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Война продолжается: волонтер просит помочь тяжелораненым бойцам ВСУВойна продолжается: волонтер просит помочь тяжелораненым бойцам ВСУВойна продолжается: волонтер просит помочь тяжелораненым бойцам ВСУФото: Раненым бойцам нужна помощь (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Как ранее мы писали, военные ВСУ нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе и отомстили таким образом за смерть украинских медиков. 

Мы также писали о том, что украинские военнослужащие уничтожили снайпера оккупантов, который длительное время тревожил наших воинов и принес немало бед.

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