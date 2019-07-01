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Известная волонтерка погибла под Черниговом в ДТП: детали трагедии

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 15:48
Известная волонтерка погибла под Черниговом в ДТП: детали трагедии
Погибла известная волонтерка (pixabay.com)

Марина Шеремет организовала благотворительный фонд для помощи переселенцам

Марина Шеремет, известная волонтерка, погибла в автомобильной катастрофе возле села Носовка в Черниговской области. Об этом сообщили ее друзья в Facebook.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 июня. Автомобиль, в котором находилась Марина Шеремет и ее супруг Сергей, вылетел в кювет и на полной скорости врезался в дерево. По предварительной информации Марина Шеремет погибла на месте, ее мужа доставили в больницу и на данный момент он в реанимации. У него диагностирована черепно-мозговая травма и травма руки.

Известная волонтерка погибла под Черниговом в ДТП: детали трагедии

Марина Шеремет (facebook.com/msheremetbf)

"Не стало достойной, хорошей, чуткой Марины Шеремет. ДТП. Украинка с большой буквы, волонтер, человек, который любил жизнь и учил ее любить других. Много можно написать, но реву и путаются мысли. Вечная память и спасибо Тебе", - сообщила Юлиана Березуцкая.

Известная волонтерка погибла под Черниговом в ДТП: детали трагедии

Скриншот поста (facebook.com/juliana.berezutskaya)

Также друзья сообщили о состоянии мужа Марины Шеремет и некоторые подробности смертельной аварии.

"Мы с Максимом сейчас в Носовке, были у Сергея, состояние стабильное, он в сознании. Макса узнал, особо не разговаривает, он под обезболивающим, у него черепно-мозговая травма, и травма руки, по внутренним травмам пока ничего не известно, завтра будут обследовать, возможно повезем в Нежин", - рассказала Margo White и добавила, что на данный момент неизвестны подробности аварии.

"Были в райотделе, видели машину. Версий пока нет, тормозного пути не было. Они на скорости влетели в кювет и дерево. Машина в хлам. Дежурный сказал, что Марина вроде ударилась головой об боковое стекло. Полицию вызвали проезжающие мимо, сколько они там были – пока неизвестно", - добавила подруга погибшей.

Известная волонтерка погибла под Черниговом в ДТП: детали трагедии

Скриншот поста (facebook.com/Margo White)

Марина Шеремет была известным волонтером. С 2014 года она активно помогала жителям Украины, которые выезжали с оккупированных территорий Луганской и Донецкой области.

Известная волонтерка погибла под Черниговом в ДТП: детали трагедии

Марина Шеремет (facebook.com/msheremetbf)

Позже она основала благотворительный фонд, который помогал переселенцам и их детям.

Напомним, ранее мы писали о том, что пожар под Одессой унес жизни четырех девочек.

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