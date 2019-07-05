Таких як вона, одиниці: у Харкові померла відома волонтерка (фото)

Померла волонтерка Тетяна Черкашина (фото: pixabay.com)

Тетяна Черкашина довго боролася зі страшною хворобою

Відома волонтерка з Харкова Тетяна Черкашина померла 5 липня після тривалої боротьби з важкою хворобою. Про це у соціальних мережах пишуть її друзі та близькі.

Тетяна чотири роки боролася з раком. Але при цьому продовжувала активно працювати, допомагаючи українській армії. Вона проходила лікування в медичних установах Києва і Львова, а останні дні провела вдома.

Померла волонтерка Тетяна Черкашина (фото: facebook.com)

З 2015 року волонтерка була була інформаційником, а пізніше керівником інформаційної служби 8-го батальйону Українські добровольчої армії "Аратта".

Померла волонтер Тетяна Черкашина (фото: facebook.com)

Друзі, близькі, знайомі Тані висловлюють співчуття з приводу її смерті.

"Ще один мій друг по ФБ пішов у Вирій... сьогодні не стало Тетяни Черкашиної. Вчергове забрали ту, яка дуже нам всім потрібна тут, на землі, чому так відбувається, не знаю... Яна Червона і Таня Черкашина вже знов разом... Світла і вічна пам'ять..." - пише Тетяна Ярошенко.

Померла волонтер Тетяна Черкашина (скрін: facebook.com)

"Рідненька моя Танечка, ти сьогодні відійшла на небо. Таких, як ти одиниці, ти була дуже сильною, мало хто знав, як тобі було боляче, але ти до останнього свого подиху хотіла бути корисною, так ти любила нашу Україну! Спочивай з миром, наше сонечко!" - написала Галина Одноріг.

Померла волонтер Тетяна Черкашина (скрін: facebook.com)

"Сьогодні пішла у кращий світ Тетяна Черкашина. Вона була сильною жінкою, чесною, правильною. Тетяна віддала себе служінню Україні. Ми всі любили її. Спочивай з Богом, подруга... Світла пам'ять..." - згадує Тетяна Могинська.

Померла волонтер Тетяна Черкашина (скрін: facebook.com)

До речі, Наталя Юсупова, яка є відомим українським волонтером, просить українців не залишатися байдужими і допомогти важкопораненим бійцям, яких привезли в київський госпіталь.

Нагадаємо, відома волонтер, Марина Шеремет загинула в автомобільній катастрофі біля села Носівка Чернігівської області.

Раніше ми писали про те, що українська співачка і актриса Алла Мартинюк, яка колись була учасницею популярної в РФ групи "ВІА Сливки", покинула сцену заради допомоги пораненим військовим на Донбасі.