Таких морозов еще не было: синоптики напугали прогнозом погоды

Погода в Украине решила в конце зимы сделать царский подарок и заморозить жителей Украины. В конце текущей недели в страну придут настоящие зимние морозы, местам ожидается до -14 градусов. Однако дожди и сильные снегопады покинут территорию Украины и вернется сухая и солнечная погода.

Самые сильные морозы, по прогнозам синоптиков, ожидаются на выходных. В субботу сильнее всего похолодает на востоке Украины в центральных областях. В нескольких регионах возможен небольшой снег.

Температура воздуха в субботу, 8 февраля, опустится на востоке до -12 -14 градусов ночью, днем ожидается от -4 до -8 градусов. Осадки пройдут в Харькове, Луганской и Донецкой областях.

На юге ночью -6 -9 градусов, днем от -2 до -4 градусов, без осадков. В Крыму ночью от -5 до -7 градусов, днем -2 -4 градуса, сухо.

В северных областях ночная температура воздуха опустится до -8 -10 градусов, днем от -2 до -4, осадки не прогнозируются.

В центральной части страны сухо и солнечно, ночью -8 -11 градусов, днем столбики термометров -3 -5 градусов.

На западе ночная температура воздуха будет колебаться от -6 до -10 градусов, днем от -1 до -4 градусов, сухо и солнечно.

В Киеве 8 февраля сухо, осадки не прогнозируются, ночью -7 -9 градусов, днем -2 -4 градуса.

Карта погоды в Украине 8 февраля

В воскресенье, 9 февраля, температура воздуха опустится еще на несколько градусов. На востоке до -12 -14 ночью, днем от -6 до -9 градусов. В южных областях -6 -8 градусов ночью, днем -1 -3 градуса. На севере -8 -10 ночью, днем -2 -4 градуса.

В западных и центральных областях похолодает ночью до -8 -11 градусов, днем ожидается от 0 до -4 градусов.

В Киеве 9 февраля будет сухо и солнечно, ночью -7 -9 градусов, днем от -2 до -4 градусов. По всей Украине в воскресенье будет сухая и солнечная погода.

Карта погоды в Украине на 9 февраля

Тем временем, в среду, 5 февраля, Украину накроет сильными снегопадами, ситуация на дорогах ухудшится, местами возможны сильные ливни, снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться по всей стране от -1 градуса до +2 градусов ночью, днем во всех регионах от -1 до +2 градусов. Теплее будет только в южных областях, там синоптики прогнозируют ночью +4 +6 градусов, днем пройдут сильные снежные ливни, температура воздуха будет колебаться от +5 до +8 градусов.

В Киеве 5 февраля ожидается снегопад, ветер до 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -1 градуса до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на 5 февраля