Таких морозів ще не було: синоптики налякали прогнозом погоди

Погода в Україні вирішила в кінці зими зробити царський подарунок і заморозити жителів України. В кінці поточного тижня в країну прийдуть справжні зимові морози, місцями очікується до -14 градусів. Однак дощі та сильні снігопади покинуть територію України повернеться суха і сонячна погода.

Найсильніші морози, за прогнозами синоптиків, очікуються на вихідних. У суботу найсильніше похолодає на сході України в центральних областях. У кількох регіонах можливий невеликий сніг.

Температура повітря в суботу, 8 лютого, опуститься на сході до -12 -14 градусів вночі, вдень очікується від -4 до -8 градусів. Опади пройдуть у Харкові, Луганській і Донецькій областях.

На півдні вночі -6 -9 градусів, вдень від -2 до -4 градусів, без опадів. У Криму вночі від -5 до -7 градусів, вдень -2 -4 градуси, сухо.

У північних областях нічна температура повітря опуститься до -8 -10 градусів, вдень від -2 до -4, опади не прогнозуються.

В центральній частині країни сухо і сонячно, вночі -8 -11 градусів, удень стовпчики термометрів -3 -5 градусів.

На заході нічна температура повітря коливатиметься від -6 до -10 градусів, вдень від -1 до -4 градусів, сухо і сонячно.

У Києві 8 лютого сухо, опади не прогнозуються, вночі -7 -9 градусів, вдень -2 -4 градуси.

Карта погоди в Україні 8 лютого

У неділю, 9 лютого, температура повітря опуститься ще на кілька градусів. На сході до -12 -14 вночі, вдень від -6 до -9 градусів. У південних областях -6 -8 градусів вночі, вдень -1 -3 градуси. На півночі -8 -10 вночі, вдень -2 -4 градуси.

В західних і центральних областях похолоднішає вночі до -8 -11 градусів, вдень очікується від 0 до -4 градусів.

У Києві 9 лютого буде сухо і сонячно, вночі -7 -9 градусів, вдень від -2 до -4 градусів. По всій Україні в неділю буде суха і сонячна погода.

Карта погоди в Україні на 9 лютого

Тим часом, у середу, 5 лютого, Україну накриє сильними снігопадами, ситуація на дорогах погіршає, місцями можливі сильні зливи, сніг з дощем. Температура повітря коливатиметься по всій країні від -1 градуса до +2 градусів вночі, вдень у всіх регіонах від -1 до +2 градусів. Тепліше буде лише у південних областях, там синоптики прогнозують вночі +4 +6 градусів, вдень пройдуть сильні снігові зливи, температура повітря буде коливатися від +5 до +8 градусів.

У Києві 5 лютого очікується снігопад, вітер до 12 м/с. Температура повітря коливатиметься від -1 градуса до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на 5 лютого