Таких фактів про ялинки ви точно не знали! Вчені пояснили, чому вони мають форму піраміди

Ялинка має форму піраміди від природи. Це потрібно для того, щоб вона цвіла навіть за умов снігової чи вітряної погоди. Нижні гілки ширші й це допомагає дереву отримувати потрібну кількість сонячних променів.

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Чому в ялинки замість листя голки

До хвойних дерев відносять не тільки ялинку, а ще і ялину, сосну, ялицю та багато інших вічнозелених дерев - від найменших до найвищих. Загалом їх у світі налічується понад 550 видів.

Замість широкого листя хвойні дерева зазвичай мають голчасте або лускате листя. Така форма є їхньою перевагою, тому що вони часто ростуть у дуже жорсткому кліматі, з кристалами льоду та сильними вітрами.

Що дозволяє ялинці виживати у північних зимах (фото: pixabay.com)

Чому ялинки мають форму піраміди

Хвойні дерева ростуть по всьому світу, крім Антарктиди, і часто їх можна знайти в місцях, де зими дуже суворі. Форма вічнозеленого дерева допомагає утримувати мокрий та важкий сніг на верхніх гілках.

У таких дерев коріння зазвичай неглибоке і немає довгих міцних стрижневих коренів. Це призводить до того, що ялинку може запросто вирвати із землі штормовий та ураганний вітер.

Але пірамідальна форма знижує опір вітру та допомагає утримувати дерева у землі у вертикальному положенні.

Форма хвойного дерева дозволяє їм отримувати більше світла у тих місцях, де день може бути дуже коротким. Верхні гілки не затіняють нижні. У хвойних дерев гілки ярусні, з відкритими ділянками між шарами.

Це допомагає проходити вітру та отримувати дереву достатньо світла, особливо коли сонячне світло падає під низьким кутом, як це буває в зимові місяці.