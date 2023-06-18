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Таких дерунів ви ще не куштували. Ектор Хіменес-Браво поділився дуже смачним рецептом (відео)

Як приготувати деруни з м'ясом (колаж: Styler)
Автор: Styler

Деруни - базова страва української кухні, яку усі ми знаємо з дитинства. Але навіть нею можна здивувати, якщо трішки модифікувати звичний рецепт.

Оригінальним рецептом дерунів поділився зірковий кухар Ектор Хіменес-Браво в Instagram.

Міні-деруни з м'ясом і сметаною

"Продовжую тиждень українських страв та ділюсь смачним рецептом неповторних дерунів", - пише кулінар.

Інгредієнти:

  • картопля - 500 г
  • фарш курячий - 200 г
  • борошно - 20 г
  • яйце - 1 шт.
  • часник - 10 г
  • сіль - 3 г
  • олія - 50 мл
  • сметана - 70 г
  • цибуля зелена - 20 г

Як приготувати

Картоплю натріть на дрібній терці, ретельно промийте від зайвого крохмалю та просушіть паперовими рушниками.

Змішайте картоплю, яйце, фарш, борошно, тертий часник і сіль. Пательню з олією розігрійте та посмажте деруни на рівномірному вогні до золотистої скоринки з кожної сторони.

Змішайте сметану з дрібно порізаним кропом та подавайте з дерунами.

Раніше ми ділились рецептом пирога із ревенем від одеського шеф-кухаря.

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