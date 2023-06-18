Таких дерунов вы еще не пробовали. Эктор Хименес-Браво поделился очень вкусным рецептом (видео)

Мини-деруны с мясом и сметаной

"Продолжаю неделю украинских блюд и делюсь вкусным рецептом неповторимых дерунов", - пишет кулинар.

Ингредиенты:

картофель - 500 г

фарш куриный - 200 г

мука - 20 г

яйцо - 1 шт.

чеснок - 10 г

соль - 3 г

масло - 50 мл

сметана - 70 г

лук зеленый - 20 г

Как приготовить

Картофель натрите на мелкой терке, тщательно промойте от лишнего крахмала и просушите бумажными полотенцами.

Смешайте картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль. Сковороду с маслом разогрейте и пожарьте деруны на равномерном огне до золотистой корочки с каждой стороны.

Смешайте сметану с мелко нарезанным укропом и подавайте с дерунами.