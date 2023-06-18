Таких дерунов вы еще не пробовали. Эктор Хименес-Браво поделился очень вкусным рецептом (видео)

Деруны - базовое блюдо украинской кухни, которое все мы знаем с детства. Но даже им можно удивить, если немного модифицировать привычный рецепт.
Оригинальным рецептом дерунов поделился звездный повар Эктор Хименес-Браво в Instagram.
"Продолжаю неделю украинских блюд и делюсь вкусным рецептом неповторимых дерунов", - пишет кулинар.
Ингредиенты:
Картофель натрите на мелкой терке, тщательно промойте от лишнего крахмала и просушите бумажными полотенцами.
Смешайте картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль. Сковороду с маслом разогрейте и пожарьте деруны на равномерном огне до золотистой корочки с каждой стороны.
Смешайте сметану с мелко нарезанным укропом и подавайте с дерунами.
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