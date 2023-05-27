Із хрустким пісочним тістом і соковитою серединкою: рецепт дуже смачного пирога з ревеню
Уже розпочався сезон ревеню, отже можна експериментувати із приготуванням страв із нього. Любителям ароматної випічки дуже сподобається пиріг з пісочного тіста - у нього виходить хрустка основа та пишна соковита начинка.
Рецептом поділився одеський шеф-кухар Андрій Величко у Facebook.
Пиріг із ревенем
"Скажу одразу, це не найпростіший з рецептів. Є багато менш складних пирогів, бісквітів, галет і слойок. Але що мені подобається в цьому рецепті - це поєднання хрусткого пісочного тіста та пишної соковитої серединки", - пише кулінар.
Інгредієнти:
- 250-300 г ревеню
- 100 г цукру
Пісочне тісто:
- 80 г масла
- 100 г цукру
- 80 г борошна
- дрібка солі
Рідке тісто:
- 220 г борошна
- 10 г розпушувача тіста
- 2 дрібки солі
- 120 г масла
- 170 г цукру
- 2 яйця
- 50 г сметани
- 10 г масла
- 1-2 ст. л манки для посипки форми для випікання.
Як приготувати
Ревінь помийте та очистьте від тонкої шкірки. Наріжте на шматки завдовжки 3 см, перекладіть в миску і засипте цукром.
Змішайте 80 г борошна з 80 г м’якого масла, 100 г цукру і з сіллю. Швидко замісіть тісто, після цього загорніть у харчову плівку або пергаментний папір і відправляйте в морозильник, щоб тісто замерзло.
Змішайте 220 г борошна з сіллю і розпушувачем. В іншій мисці змішайте 170 г цукру, яйця, 120 г м’якого масла та 50 мл сметани. Розітріть віночком до однорідного стану. Після цього всипте половину підготовленого борошна і перемішайте віночком. Після - другу половину борошна, і вже вимішуйте ложкою або силіконовою лопаткою.
Тісто має бути досить густе кремоподібне - як домашні вершки. Якщо мало рідини - додайте ложку води. Але, як правило, якщо ви додали всі компоненти кімнатної температури (особливо важливо яйця та масло) - то все вийде з першого разу.
Змажте форму для випікання маслом і посипте манкою, розігрійте духовку.
Основне тісто вилийте у форму для випікання, розрівняйте його ложкою (її краще змочити у воді), щоб воно було рівномірно розподілене. Зверху натріть приблизно половину пісочного тіста з морозилки, його теж розрівняйте по всій поверхні форми.
Далі ревінь встроміть у тісто, досить щільно, як показано на фото. Після - натріть залишок пісочного тіста, його шар має закрити весь ревінь.
Випікайте 60-80 хв при 180 С, поки пісочне тісто не стане золотистого кольору, а всередині пиріг не пропечеться.
Коли пиріг готовий - зачекайте годину-дві, тільки потім нарізайте і їжте. Смакує краще з варенням з ревеню і полуниці, або зі збитими солодкими вершками.
Етапи приготування пирога з ревеню (фото: Facebook/Андрій Величко)
Читайте також про те, як приготувати пиріг-пелюстку із зелені і сиру.
Раніше ми ділились рецептом найсмачнішого яблучного пирога із меренгою.