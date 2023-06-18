Таких дерунів ви ще не куштували. Ектор Хіменес-Браво поділився дуже смачним рецептом (відео)
Деруни - базова страва української кухні, яку усі ми знаємо з дитинства. Але навіть нею можна здивувати, якщо трішки модифікувати звичний рецепт.
Оригінальним рецептом дерунів поділився зірковий кухар Ектор Хіменес-Браво в Instagram.
Міні-деруни з м'ясом і сметаною
"Продовжую тиждень українських страв та ділюсь смачним рецептом неповторних дерунів", - пише кулінар.
Інгредієнти:
- картопля - 500 г
- фарш курячий - 200 г
- борошно - 20 г
- яйце - 1 шт.
- часник - 10 г
- сіль - 3 г
- олія - 50 мл
- сметана - 70 г
- цибуля зелена - 20 г
Як приготувати
Картоплю натріть на дрібній терці, ретельно промийте від зайвого крохмалю та просушіть паперовими рушниками.
Змішайте картоплю, яйце, фарш, борошно, тертий часник і сіль. Пательню з олією розігрійте та посмажте деруни на рівномірному вогні до золотистої скоринки з кожної сторони.
Змішайте сметану з дрібно порізаним кропом та подавайте з дерунами.
Раніше ми ділились рецептом пирога із ревенем від одеського шеф-кухаря.
Читайте також про те, як приготувати пиріг-пелюстку із зелені і сиру.