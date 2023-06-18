Таких дерунів ви ще не куштували. Ектор Хіменес-Браво поділився дуже смачним рецептом (відео)

Деруни - базова страва української кухні, яку усі ми знаємо з дитинства. Але навіть нею можна здивувати, якщо трішки модифікувати звичний рецепт.

Міні-деруни з м'ясом і сметаною

"Продовжую тиждень українських страв та ділюсь смачним рецептом неповторних дерунів", - пише кулінар.

Інгредієнти:

картопля - 500 г

фарш курячий - 200 г

борошно - 20 г

яйце - 1 шт.

часник - 10 г

сіль - 3 г

олія - 50 мл

сметана - 70 г

цибуля зелена - 20 г

Як приготувати

Картоплю натріть на дрібній терці, ретельно промийте від зайвого крохмалю та просушіть паперовими рушниками.

Змішайте картоплю, яйце, фарш, борошно, тертий часник і сіль. Пательню з олією розігрійте та посмажте деруни на рівномірному вогні до золотистої скоринки з кожної сторони.

Змішайте сметану з дрібно порізаним кропом та подавайте з дерунами.