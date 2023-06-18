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Таких дерунов вы еще не пробовали. Эктор Хименес-Браво поделился очень вкусным рецептом (видео)

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Воскресенье 18 июня 2023 08:20
Таких дерунов вы еще не пробовали. Эктор Хименес-Браво поделился очень вкусным рецептом (видео) Как приготовить деруны с мясом (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Деруны - базовое блюдо украинской кухни, которое все мы знаем с детства. Но даже им можно удивить, если немного модифицировать привычный рецепт.

Оригинальным рецептом дерунов поделился звездный повар Эктор Хименес-Браво в Instagram.

Мини-деруны с мясом и сметаной

"Продолжаю неделю украинских блюд и делюсь вкусным рецептом неповторимых дерунов", - пишет кулинар.

Ингредиенты:

  • картофель - 500 г
  • фарш куриный - 200 г
  • мука - 20 г
  • яйцо - 1 шт.
  • чеснок - 10 г
  • соль - 3 г
  • масло - 50 мл
  • сметана - 70 г
  • лук зеленый - 20 г

Как приготовить

Картофель натрите на мелкой терке, тщательно промойте от лишнего крахмала и просушите бумажными полотенцами.

Смешайте картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль. Сковороду с маслом разогрейте и пожарьте деруны на равномерном огне до золотистой корочки с каждой стороны.

Смешайте сметану с мелко нарезанным укропом и подавайте с дерунами.

Раньше мы делились рецептом пирога с ревенем от одесского шеф-повара.

Читайте также о том, как приготовить пирог-лепесток из зелени и сыра.

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