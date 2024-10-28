Який колір пальта став наймоднішим у 2024 році: трендові образи на осінь та зиму

Одне або кілька пальт має бути в гардеробі кожної модниці. Вибирайте в стилі оверсайз чи прямого крою - це універсальні моделі, з якими можна поєднувати як ділові луки, так і повсякденні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який колір пальта можна додати до свого гардеробу, щоб бути у тренді.

Модні блогери в усьому світі щодня доводять, що пальто кремового кольору на піку популярності восени 2024 року. Варіації цього відтінку: екрю, колір вершкового масла, колір кокосового молока, світло-бежевий тощо.

З чим носити пальто кремового відтінку

З чорними брюками

Найпростіший, але в той же час стильний варіант на осінь: широкі чорні штани, білий лонгслів або водолазка, пальто кремового кольору і кеди. Доповнить лук стильна сумка в тон до пальта.

Варіант на теплу осінь (фото: instagram.com/_jessicaskye)

З джинсами

Ще одне поєднання на осінь та зиму 2024-2025 - пальто молочного відтінку, джинси блакитного або синього кольору та светр. Доповнять лук ботильйони та сумка яскравого кольору - наприклад, зеленого.

Образ на осінь (фото: instagram.com/nnennaechem)

З грубими черевиками та светром

Стилізувати пальто кремового відтінку можна з чорними джинсами та грубими черевиками на тракторній підошві. Зверху на пальто можна накинути светр такого ж відтінку, щоб зробити образ трендовішим.

Образ на осінь фото: instagram.com/fannyekstrand)

З уггами

Світле пальто чудово поєднується з блакитними джинсами та бежевими уггами. Додайте сюди яскравий светр, а також шапку та шарф.

Лук із уггами (фото: instagram.com/styleidealist)