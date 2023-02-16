Такі прикраси миттєво зістарять вас: стиліст показала грубі помилки

Базові правила носіння аксесуарів

Розмір прикрас має бути пропорційним до розміру рис обличчя. Нема ніякого сенсу в мінімалістичних гвіздочках, якщо їх взагалі не видно на вас.

Якщо ви мінімаліст, то це має бути частиною вашого стилю. Ще раз - відсутність або мінімалістичні прикраси - єдиний стиль з вашим гардеробом.

Міксувати срібло і золота можна і треба! Так образ виглядає більш завершеним та цікавим.

Носити ланцюжки та сережки одночасно - не варто. А ось браслети та каблучки разом - гарний дует.

Прикраси в портретній зоні мають бути максимально актуальні. Тому не варто носити біжутерію, яку ви купляли у студентські роки або у старших класах.

Краще одна акцентна прикраса ніж купа дрібних. Об'ємний ланцюжок чи кульчики без сусідів будуть виглядати куди елегантніше ніж купа дріб'язку. Не треба одягати все краще одразу!

Стежте за станом прикрас. Зламані, потерті чи тьмяні від часу прикраси будуть миттєво вас старіти. Навіть вінтаж має виглядати доглянутим.

З високим коміром - або сережки, або масивний ланцюжок, який може лягти на тканину. З відкритим коміром - ланцюжок або не дуже довгі сережки. З відкритими плечима - вже можна довгі сережки.

Характер прикраси має бути протилежним до характеру образу. Не варто до романтичної сукні додавати ще й нитку перлів. Оберіть металевий ланцюжок, щоб збалансувати "солодкість" образу.

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