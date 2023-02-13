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Андре Тан показав універсальний одяг, який ніколи не вийде з моди і пасуватиме всім

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Понеділок 13 лютого 2023 18:01
Андре Тан показав універсальний одяг, який ніколи не вийде з моди і пасуватиме всім Андре Тан розповів про універсальний тренд (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Є речі, які ніколи не виходять з моди, адже стають класикою і при цьому ніколи не набридають. До них можна віднести сині джинси, класичний тренч, маленьку чорну сукню і звісно ж маст-хев кожної модниці - білу сорочку!

Про те, як носити цю універсальну річ, розповів знаменитий український дизайнер, Андре Тан на своїй сторінці в Instagram.

Нескінченний тренд

За словами модного експерта, біла сорочка ще жодного разу не залишала модні вершини. І це не дивно, адже вона - найуніверсальніша річ, яку тільки можна придумати!

Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину і тип крою. Їх обожнюють вдягати гуру моди, а також красуні з вуличних "показів" стрітстайлу.

2023 року Андре Тан рекомендує придивитися до таких моделей:

Довга сорочка прямого крою і біла сорочка oversize.

Андре Тан показав універсальний одяг, який ніколи не вийде з моди і пасуватиме всім

Андре Тан показав універсальний одяг, який ніколи не вийде з моди і пасуватиме всім

Коротка біла сорочка (вона ж crop-сорочка)

Андре Тан показав універсальний одяг, який ніколи не вийде з моди і пасуватиме всім

Лляна сорочка на літо - блаженство і комфорт "в одному флаконі".

Андре Тан показав універсальний одяг, який ніколи не вийде з моди і пасуватиме всім

Класична чоловіча сорочка - вона ж сорочка бойфренда, яка розкішно сидить на жіночій фігурі.

Андре Тан показав універсальний одяг, який ніколи не вийде з моди і пасуватиме всім

Сукня-сорочка.

Андре Тан показав універсальний одяг, який ніколи не вийде з моди і пасуватиме всім

Асиметрична сорочка.

Андре Тан показав універсальний одяг, який ніколи не вийде з моди і пасуватиме всім

Дизайнер запевняє, що носити білі сорочки можна буквально під все!

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Андре Тан дизайнер стиль мода