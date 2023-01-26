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Дивіться, як треба носити леопардові лосини, щоб виглядати стильно

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Четвер 26 січня 2023 20:00
Дивіться, як треба носити леопардові лосини, щоб виглядати стильно Як правильно носити леопардові лосини (колаж: Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Після резонансу з німецькими танками Leopard світ охопив тренд на все леопардове - як нагадування про те, що Україна потребує потужної зброї. Не виключенням став і світ моди, куди увірвався леопардовий принт.

Дивіться, як правильно носити суперечливий предмет гардеробу - леопардові лосини - у фотопорадах від персональної стилістки Олени Шевченко в Instagram.

Леопардові лосини - не привід для жартів!

За словами стилістки, цей принт - неймовірно гарно маскує і дає родзинку образу. Але у випадку з лосинами треба розуміти як грамотно їх стилізувати, щоб підкорювати світ, а не створювати нове джерело для злих жартів.

Важливі правила стильного образу

Головне правило - закриваємо зону паху. Щоб не було "верблюжого копита". Це виглядає дуже негарно.

Щільна тканина. Якщо ви не хочете, щоб ваш леопард збирався складками чи розтягнувся в колінах. Також лосини не повинні бути прозорими. Якщо крізь них видно обриси білизни - не беріть. Зверніть увагу на лосини, які прошиті в зоні паху ніби стрінгами. Такі зазвичай гарно тримають форму.

Звертайте увагу на резинку. Вона не повинна збиратися в гармошку і бути тонкою, наче з трусів. Також резинка не повинна перетискати тіло, утворюючи складку.

Не забувайте про посадку. Ваші лосини не повинні злазити з попи при кожному русі, а вони можуть. Тож тільки висока посадка, щоб було зручно і сидіти й світом крокувати.

Чим доповнити лосини

Образ з лосинами вимагає певної формули: об‘ємний верх плюс лосини. А далі вже - ваша фантазія.

Тримайте кілька базових формул образів з лосинами:

  • лосини + светр + дублянка чи косуха
  • лосини + светр + пальто
  • лосини + сорочка + піджак
  • лосини + худі
  • лосини + сорочка + жилет

Дивіться, як треба носити леопардові лосини, щоб виглядати стильноДивіться, як треба носити леопардові лосини, щоб виглядати стильноДивіться, як треба носити леопардові лосини, щоб виглядати стильно

Фото: instagram.com/purpur.stylist

Таких формул може бути безліч. Головне - не забувайте про аксесуари.

"Леопардових лосин не варто боятися. Навпаки. Така формула образу максимальна зручна і підійде абсолютно усім типам фігури та будь-якому розміру", - резюмувала Олена Шевченко.

Раніше стилістка розповіла, як правильно носити біле взимку.

Також експертка дала інструкцію, як вибирати взуття онлайн.

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